black panther wakanda forever trama cast quando esce

Black Panther: Wakanda Forever è il nuovo film in uscita firmato Marvel e diretto da Ryan Coogler. Rappresenta il sequel di Black Panther e parte dalla Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel. Uscirà al cinema il 9 novembre 2022 e sarà distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

Per questo motivo sarà disponibile in streaming anche su Disney+. Qual è la trama? Quali sono i personaggi?

Black Panther: Wakanda Forever: di cosa parlerà?

Black Panther: Wakanda Forever è il nuovo film targato Marvel ed è anche il sequel di Black Panther del 2018. Nel prossimo vedremo l’arrivo di una nuova Pantera Nera di cui non si conosce ancora l’identità. Molti pensano che sia Letitia Wright. Ma chi sarà il nuovo T’Challa? Chadwick Boseman è morto a causa di un tumore nell’agosto 2020 però la scelta della produzione è stata quella di non sostituire l’attore.

Il sequel si apre con gli abitanti di Wakanda che affrontano dolorosamente la morte del loro re. Il piccolo regno africano però deve affrontare una nuova minaccia o meglio un vecchio nemico: Nemor. Il cattivo è Nemor il Sub-Mariner ovvero il re di Atlantide, per metà umano e per metà dio. Chi vincerà? Intanto la Marvel ha fatto uscire il trailer del suo nuovo capolavoro.

Black Panther: Wakanda Forever: il cast e i personaggi

Sembra che la nuova Pantera Nera sia Shuri, la principessa del Wakanda che progetta nuove tecnologie per il suo piccolo regno. Shuri è interpretata da Letitia Wright. Nakia, la spia sotto copertura per il Wakanda e amore di T’Challa è in realtà Lupita Nyong’o. Troveremo Okoye, il capitano delle Dora Milaje cioè delle forze speciali del regno. Danai Guira si calerà ancora nei suoi panni. Ramonda, interpretata da Angela Basset, è la regina madre, in lutto per il figlio morto. Winston Duke sarà l’attore che vedremo nelle vesti di M’Baku, il capo della tribù dei Jabari. Una novità è rappresentata da Riri Williams che debutta come Ironheart. Ad interpretarla sarà Dominique Thorne che nel film sarà una giovane ragazza che sfrutta le sue capacità per riprodurre un’armatura simile a quella di Iron Man. Si aggiunge il nuovo personaggio di Aneka che sarà Michaela Coel. Everett Ross ovvero Martin Freeman è l’agente della CIA. Il cattivo, Namor sarà Tenoch Huerta, l’attore che ha recitato anche nella serie tv Netflix Narcos.