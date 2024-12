Esiste davvero la dipendenza da lucidalabbra? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Dipendenza da lucidalabbra: esiste davvero?

Su TikTok si leggono tantissimi post di ragazze e donne che ammettono che se c’è un cosmetico cui non possono proprio rinunciare è il lucidalabbra, tanto che si parla tantissimo di lip gloss index, ovvero di dipendenza da lucidalabbra. La tendenza che mira a un trucco sempre più naturale, pone infatti l’attenzione sul lucidalabbra, come cosmetico essenziale per avere labbra naturali ma luminose. Parlare di dipendenza forse è eccessivo, ma sta di fatto che molte di noi non riescono a uscire di casa non solo senza metterlo, ma senza portarselo dietro! Basta solo pensare al fenomeno Hailey Bieber e del suo marchio Rhode, che ha lanciato la cover per cellulari porta lipgloss, che è andata subito a ruba. Quindi, anche le celeb danno molta importanza al lipgloss, che a quindi superato il rossetto, che per anni è stato uno dei cosmetici più amati. La Gen Z, in particolare, sembra proprio non amare particolarmente i rossetti ma preferire i lucidalabbra, del resto siamo nel periodo delle brat girl!

Dipendenza da lucidalabbra: tra mito e realtà

Come abbiamo visto, il lipgloss è diventato il cosmetico più amato, soprattutto dalla Gen Z. E’ infatti il cosmetico a cui non si può rinunciare e tante, soprattutto su TikTok, hanno infatti espresso una loro sorta di dipendenza da dal lip gloss, per questo si tende a parlare di lip gloss index. Quindi un pò di verità c’è di sicuro, anche se forse parlare proprio di dipendenza è un pò eccessivo.

Dipendenza da lucidalabbra: perché le donne lo mettono?

La scelta del lucidalabbra al posto del rossetto è soprattutto per rendere il proprio make up più naturale possibile ma, nello stesso tempo, donare luminosità ed eleganza alle proprie labbra. Sono tantissime le donne che amano comunque truccarsi le labbra ma in realtà non è solo un gesto di vanità. Indossare il lucidalabbra o il rossetto non è un gesto superficiale, ma è un segno di emancipazione e libertà. Sembra proprio, secondo la psicologia, che le donne mettano il rossetto perché inconsciamente acquistano maggior fiducia in se stesse, si sentono più in grado di affrontare con forza e determinazione la vita di tutti i giorni. Gli studiosi hanno notato che le donne in difficoltà economica cercavano rifugio proprio nella cosmesi. Avere le labbra truccate è come se desse quella spinta in più alle donne per uscire fuori dalle difficoltà della vita di tutti i giorni. Il sociologo e direttore di Astra Ricerche, Enrico Finzi, ha affermato quanto segue: “sono le donne ad aver più che raddoppiato la quota di stress e quindi rivendicano maggiormente il diritto al benessere. Al contrario di quello che si pensa, le donne usano i cosmetici per se stesse e non per gli altri. Spalmarsi una crema, aggiungersi una pennellata di fard, indulgere allo specchio per un tocco di mascara o un velo di rossetto, significa in realtà concedersi una carezza, gesto primario altamente simbolico di cui, in tempi così spenti e grigi, si sente particolarmente bisogno.”