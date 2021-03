La stagione primaverile è finalmente giunta e per molte donne comincia il percorso per presentarsi nel modo dei modi. Per prepararsi e sfoggiare una smagliante forma fisica, la dieta sana è l’ideale grazie ai cibi tipici. Vediamo come seguirla e i consigli in merito.

Dieta sana primaverile

La primavera è cominciata da qualche giorno, anche se le temperature non sono ancora tipiche del periodo, poiché fa ancora freddo, bisogna cominciare a pensare a mettersi in forma in anticipo in modo da indossare abiti più leggeri e prepararsi anche alla prova costume. Per riuscire in questo obiettivo, seguire una dieta sana può aiutare a eliminare i grassi in eccesso.

La dieta sana consiste nel consumo di quegli alimenti che apportano poche calorie e che in primavera si trovano sulle bancarelle e gli scaffali dei supermercati. I cibi ipocalorici, come la frutta e la verdura, ricchi di sali minerali e vitamine, sono perfetti da consumare per tornare in forma durante questa stagione e prepararsi al mare, alla tintarella e alla prova costume.

Si può approfittare della bella stagione per assaporare e consumare cibi freddi, come insalate di verdure o anche di pasta, ma senza esagerare con le porzioni. Non solo insalate di riso, ma anche bresaola, prosciutto crudo, insalata di carote e pomodori rientrano perfettamente nell’alimentazione di una dieta sana ed equilibrata al tempo stesso.

Per chi si diletta in cucina, è consigliabile optare per cibi semplici e senza condimenti eccessivi. Il tacchino è un ottimo piatto da consumare in primavera in una dieta sana. Una carne bianca che contiene meno grassi rispetto alla rossa e che è possibile consumare con contorno di verdure alla griglia condite con del succo di limone e olio extravergine d’oliva. Il pranzo si può concludere con una macedonia a base di fragole, kiwi e ananas per disintossicarsi e depurarsi.

Dieta sana primaverili: consigli

Con la primavera appena arrivata, il corpo ha bisogno di seguire una dieta sana, ma anche detox in modo da purificarsi da tutto ciò che si è accumulato con l’inverno e gli strascichi che la stagione invernale ha lasciato. La dieta sana da seguire consiste di cibi detox che hanno proprietà depuranti per pulire l’organismo dalle tossine e scorie.

Prima di cominciare qualsiasi percorso dimagrante, è bene sempre rivolgersi a un esperto del settore per capire il regime adatto allo stile di vita di ognuno. Una dieta sana significa anche idratare il corpo, per cui sin dal mattino un bicchiere di acqua naturale a digiuno è l’ideale per poter cominciare questo regime alimentare che darà grandi soddisfazioni.

Si può poi proseguire con uno spuntino da consumare a metà mattina a base di centrifugato di frutta e verdura. Nel pomeriggio è utile consumare tè verde o una tisana a base di zenzero e finocchio che permette di agevolare la digestione e depurarsi al tempo stesso. Si consiglia di consumare diverse verdure che hanno proprietà diuretiche, quali carciofi, broccoli, asparagi che sono anche ricchi d’acqua.

Non possono mancare nella dieta sana anche sedano e ravanelli che purificano l’intestino e depurano i reni. Per la frutta, ottimi gli alimenti ricchi di vitamina C, compreso kiwi, fragole, ecc. Il limone ha una azione disintossicante ed è indicato da bere al mattino come succo.

Ecco un esempio di menù di dieta sana da consumare:

Colazione: yogurt o frullato di frutta

yogurt o frullato di frutta Spuntino di metà mattina: centrifugato

centrifugato Pranzo: dell’insalata di riso con una macedonia

dell’insalata di riso con una macedonia Merenda: tè verde

tè verde Cena: pesce alla griglia o al valore con delle verdure.

Il miglior integratore naturale

Per ottenere risultati ancora più specifici e duraturi dalla dieta sana primaverile, si consiglia d’integrare a questo regime e alimentazione un buon integratore. Tra i tanti, spicca Keto Slim che è un prodotto made in Italy raccomandato dai massimi esperti e consumatori in quanto permette di combattere il grasso adiposo in modo rapido.

Un integratore della linea Natural Fit che elimina i chili di troppo e adatto a tutte quelle persone che hanno difficoltà a perdere peso. Si chiama in questo modo in quanto permette, in pochissimo tempo, di raggiungere rapidamente lo stato di chetosi. Un processo che permette di attivare il metabolismo in modo da ottenere risultati sensazionali. Grazie a questo integratore non sarà possibile riprendere i chili che con tanta fatica si è perso. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona in maniera molto semplice, in quanto brucia i grassi del corpo in maniera rapida in modo da raggiungere immediatamente il processo di chetosi. Un meccanismo che si aziona nel momento in cui si consuma tutto lo zucchero a disposizione per le varie attività di ogni giorno.

Per questo prodotto, sono stati scelti ingredienti di prima qualità che non causano effetti collaterali e controindicazioni e sono i seguenti:

Faseolamina: estratto del fagiolo bianco che inibisce i carboidrati aiutando a perdere peso rapidamente in quanto accelera il processo della chetosi

estratto del fagiolo bianco che inibisce i carboidrati aiutando a perdere peso rapidamente in quanto accelera il processo della chetosi Tè verde: un prodotto termogenico naturale che è un ottimo brucia grassi e che velocizza il metabolismo evitando l’accumulo di grassi e zucchero

un prodotto termogenico naturale che è un ottimo brucia grassi e che velocizza il metabolismo evitando l’accumulo di grassi e zucchero Alga spirulina: antiossidante che sazia e aiuta il fegato a metabolizzare i grassi in eccesso

antiossidante che sazia e aiuta il fegato a metabolizzare i grassi in eccesso Cannella: componente fondamentale poiché tiene sotto controllo i livelli di glicemia e colesterolo nel sangue.

Basta prenderne due compresse dopo i pasti principali insieme a dell’acqua per ottenere ottimi risultati.

Chi volesse comprare l’integratore Keto Slim, deve digitare il sito ufficiale del prodotto in quanto non si trova online o nei negozi fisici, compilare il form con i propri dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto è in promozione al costo di 59€ invece di 99 con la spedizione gratuita. Si può pagare con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna del prodotto.