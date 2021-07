Dieta abbronzante: come dimagrire con la tintarella

L’estate non è solo sinonimo di mare e spiaggia, ma anche di abbronzatura in modo da ottenere un colorito che sia maggiormente uniforme e ben dorato. Per riuscire a tornare dalle vacanze con la pelle ambrata, la dieta abbronzante è l’ideale in quanto aiuta a dimagrire, ma anche ad abbronzarsi consumando i giusti alimenti che fanno bene.

Dieta abbronzante

Non tutti tornati dalle ferie al mare possono vantare una bella abbronzatura e un colorito dorato. Chi ha delle difficoltà può seguire la dieta abbronzante che, non solo aiuta ad abbronzarsi nel modo sano, ma anche a stare in forma e dimagrire consumando una serie di alimenti che contengono carotene, quindi utile per una pelle ambrata. Ci sono infatti dei cibi che contengono betacarotene, ovvero sostanze che stimolano la melanina che determina il colore della pelle proteggendola dalle radiazioni solari.

Se preso a piccole dosi, il sole può far bene sia alle ossa, ma anche all’umore. Con le belle giornate assolate, ci si sente allegri, felici e pronti ad affrontare le varie attività di ogni giorno. A tavola è possibile portare degli alimenti che aiutano sia a favorire un bel colorito della pelle, ma anche a tenere sotto controllo il peso e quindi avere un fisico longilineo e tonico.

L’alimentazione di questo periodo aiuta a proteggersi dalle alte temperature e quindi dal caldo. Per questo motivo, nella dieta abbronzante non possono mancare cibi ricchi di vitamina A che favoriscono la melanina, il pigmento che dà colore alla pelle. Si consiglia anche di consumare tantissima acqua in modo da stabilire il corretto equilibrio idro-salino dovuto all’aumento della sudorazione.

Non esporsi nelle ore più calde e cercare di proteggere sempre la pelle con creme e prodotti adeguati al proprio fototipo. Mai saltare la prima colazione e consumare pasti che siano leggeri e frequenti.

Dieta abbronzante: come fare

Un regime del genere non aiuta soltanto a dimagrire e perdere peso, ma anche sfoggiare un colorito perfetto per la spiaggia grazie a tantissimi alimenti che stimolano e favoriscono la tintarella. Molto importante nella dieta abbronzante consumare cibi che siano ricchi di antiossidanti in modo da prevenire e combattere l’invecchiamento cutaneo.

Inserendo e portando a tavola i giusti alimenti non si ha solo un fisico in perfetta forma, ma anche una pelle abbronzata e sana, oltre che ben idratata. Prima di tutto, si consiglia di consumare tantissima vitamina A che è ricca di betacarotene e si trova soprattutto nella frutta e verdura di colore giallo-arancione, quale albicocche, pesche, carote, melone, ma anche spinaci e radicchio rosso sono raccomandati.

Un altro consiglio utile è consumare cibi di colore rosso che sono ricchi di licopene, una sostanza che previene l’invecchiamento cutaneo aiutandola contro eritemi e ustioni. I cibi da portare in tavola nella dieta abbronzante sono i pomodori, l’anguria, i peperoni e anche le fragole proprio perché ricchi di proprietà antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle.

Sono tutti cibi adatti per una alimentazione equilibrata e sana, che permettono di stimolare la tintarella, ma anche di tenere sotto controllo la linea senza troppe rinunce ed evitando di appesantire la bilancia. Le insalate sono perfette da consumare in questo periodo: molto facili da preparare e sono anche gustose. Una bella insalata a base di carote, sedano e radicchio è ipocalorica, ma anche utile a favorire l’abbronzatura.

