Mangiare sano per sentirci bene, belle e…abbronzate! Con l’estate si avvicina anche la voglia di sfoggiare quella tintarella che ci permette, almeno per qualche mese, di riporre nel cassetto fondotinta e correttore. Ecco quindi quali sono i cibi che favoriscono l’abbronzatura.

Cibi che favoriscono l’abbronzatura

Non preoccupatevi, non parleremo di intrugli imbevibili o alimenti che proprio si fanno fatica a mandare giù. I cibi che favoriscono l’abbronzatura sono tutti tipici della stagione estiva, gustosi e soprattutto idratanti. Vi sorprenderà inoltre scoprire quanto, anche in estate, alcune particolari zuppe siano buonissime consumate fredde.

Cibi che favoriscono l’abbronzatura: la frutta

Tra i primi alimenti da assumere per stimolare l’abbronzatura c’è sicuramente la golosissima frutta di stagione.

Le albicocche e il melone giallo, per esempio, contengono la vitamina A, che protegge le cellule dai radicali liberi che si formano dopo l’esposizione al sole, ritardando appunto l’invecchiamento cellulare. I frutti rossi o blu invece sono ricchi di antocianine, potenti antiossidanti. Le ciliegie invece, oltre a regalare una sensazione di sazietà pur avendo pochissime calorie, proteggono il microcircolo e l’ananas, dal potente effetto dissetante, aiuta invece la circolazione.

Da non sottovalutare anche arance e limoni, che contengono la Vitamina C.

Anche la frutta secca è particolarmente indicata per la tintarella. È infatti ricca di vitamina E che protegge dalle infiammazioni, mentre gli acidi grassi Omega 3 contenuti sempre nella frutta secca, contrastano le irritazioni della pelle.

Cibi che favoriscono l’abbronzatura: la verdura

Tra le verdure che favoriscono l’abbronzatura non si può non menzionare la carota. Si tratta infatti di uno degli alimenti più ricchi di vitamina A. Da aggiungere a questa preziosa lista anche il pomodoro, che tra i suoi componenti ha anche il licopene, si tratta di un carotenoide ed è quindi un abbronzante nonché un anti ossidante.

Anche il radicchio, la cicoria, la lattuga e il sedano, come le carote ed anche alcuni tipi di frutta sono ricchi di vitamina A. Oltre ad essere perfetti per stimolare l’abbronzatura poi, sono la perfetta base per buonissime e fresche insalatone. I peperoni invece, anche questi molto utili per un’abbronzatura perfetta, contengono vitamina C.

Le zuppe fredde

Non solo insalatone, per fortuna, a contrario di quanto si possa pensare la dieta esitva è molto varia. Avete mai provato le zuppe fredde? Facilissime da preparare, sane e molto saporite sono un’ottima idea oltre che per assumere tutti i nutrienti necessari, anche per favorire l’abbronzatura. Uno tra i piatti più buoni, semplici e veloci da mangiare in estate, per esempio, lo celebra Rita Pavone. Si tratta della pappa al pomodoro un piatto tradizionale toscano composto principalmente da pane raffermo, pomodori pelati e brodo vegetale. Buonissima calda ma anche fredda.

Dalla Spagna invece arriva il Gazpacho, una zuppa fredda di pane raffermo, pomodori, cetrioli, peperone verde e cipolla. Da mangiare fredda di frigorifero o da concedersi una volta ogni tanto sotto forma di un buon drink, magari con l’aggiunta di un po’ di vodka. Provare per credere! In Portogallo invece hanno la Soupa Verde Frio, che inserisce nel mixer verdure “verdi” come cetrioli, spinaci, sedano, lattuga e prezzemolo con l’aggiunta dello scalogno, da amalgamare successivamente con il brodo di pollo. Anche in questo caso andrà consumata dopo averla lasciata riposare in frigorifero.