Per la gioia dei fan, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey ritornano su schermo. Saranno infatti di nuovo i protagonisti di “Diavoli”, il financial thriller tratto dal best seller dello scrittore Guido Maria Brera, pronto ad uscire su Sky con la seconda stagione.

Se anche voi siete curiosi, scoprite insieme a noi qualcosa in più sulla data di uscita e qualche interessante anticipazione sulla trama.

Diavoli 2: quando esce su Sky

Per la regia anglo-italiana di di Nick Hurran e Maria Michelini, dopo il successo della prima stagione “Diavoli” arriverà con la seconda, attesissima dai telespettatori appassionati, ad aprile 2022.

Non sappiamo di più se non che la nuova stagione sarà composta in tutto da otto episodi e sarà possibile vederla sia su Sky che in streaming su NOW.

La trama della seconda stagione: tra passato e presente

“Diavoli”, come abbiamo detto, è un financial thriller ovvero una storia di potere ambientata nello spietato mondo della finanza. Secondo alcune anticipazioni rilasciate da Nils Hartmann, responsabile delle produzioni originali Sky, nella seconda stagione si assisterà ad un salto temporale.

Le vicende infatti si svolgeranno tra il presente e il 2016, conosciuto come “l’anno della Brexit”, lo stesso periodo in cui negli Stati Uniti, Trump lottava per la presidenza (la prima stagione invece era ambientata nel 2011) ma prima che ciò avvenga si partirà con i due protagonisti a Milano ai tempi del Coronavirus.

Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero (Borghi) è riuscito a sventare il piano ordito da Dominic Morgan (Dempsey) contro l’euro, non senza importanti conseguenze sul piano personale per il primo che nonostante tutto ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Massimo sembra deciso a far entrare la Cina tra i nuovi investitori della compagnia, azione sconsigliata dallo stesso Dominic che lo mette in guardia sul fatto che i cinesi potrebbero tradirlo per iniziare una guerra contro gli Stati Uniti con l’obiettivo di prendere il controllo dei dati di milioni di persone (un’accusa molto simile a quella che gli stessi USA fecero alla piattaforma cinese TikTok prima di comprarla). Non mancheranno ovviamente anche riferimenti culturali contemporanei come la questione dei Bitcoin e quella del 5G.

I protagonisti

Ancora una volta, nel cast di “Diavoli 2” tra tutti gli attori che prenderanno parte alla serie spiccano inevitabilmente i nomi dei due protagonisti Patrick Dempsey ed Alessandro Borghi che vestono rispettivamente i panni di Dominic Morgan e Massimo Ruggero.

Due personaggi che vivono costantemente in quello che sembra essere un eterno binomio di riconoscenza e rivalità reciproche.

Le grandi assenze e le new entry

Assente invece Laia Costa, che per “Diavoli” interpretava Sofia Flores morta alla fine della prima stagione della serie. Quasi sicuramente per la seconda stagione mancherà anche Kasia Smutniak, che per “Diavoli” vestiva i panni di Nina Morgan, arrestata per l’omicidio di Ed sempre nel corso della prima stagione.

Per volti che se ne vanno eccone altri che si aggiungono. Il cast della seconda stagione di “Diavoli” infatti, sarà arricchito con nuovi attori e nuovi ruoli tutti da scoprire.