In occasione del Pride 2021 FOREO lancia “Be YOUnique”, la campagna che celebra la diversità. Un impegno importante quello del brand svedese più famoso di skin tech, a favore dell’unicità delle persone e di un nuovo canone di bellezza.

Un canone che si apra sempre più alla diversità.

FOREO: per il Pride 2021 lancia Be YOUnique

La bellezza non ha un unico canone di riferimento, anzi è la diversità a rendere ogni volto unico. Un messaggio importante che, per fortuna, sensibilizza sempre più persone. Non soltanto attivisti ed impegnati, ma anche case di moda, volti noti, aziende e molti altri soggetti sempre più uniti a favore della diversità in tutti i suoi fronti: dalla diversità nell’aspetto, ai diversi orientamenti sessuali.

In occasione del grande evento Pride 2021 anche FOREO, l’azienda di skin tech svedese, ha deciso di dire la sua lanciando una campagna di sensibilizzazione che celebra la diversità e l’unicità.

La campagna di sensibilizzazione Be YOUnique

“Be YOUnique” è la campagna targata FOREO in occasione del Pride 2021. Con essa, la popolare azienda di skin tech intende mandare un messaggio chiaro a favore della diversità ma anche coinvolgere più persone possibili in quello che potrebbe essere definito un effetto domino della comunicazione.

Sì, perché la forza risiede nel fare gruppo con le persone, e questo FOREO lo sa bene.

Grazie all’apprezzamento di cui gode, l’azienda è riuscita non soltanto ad espandersi specializzandosi sempre più nell’offerta di sofisticati dispositivi nell’ambito della Beauty Tech, ma anche ad amplificare i propri messaggi di accettazione personale. Ciò a cui punta FOREO è invitare tutti ad essere meravigliosamente se stessi. Ma anche ad avere un ruolo letteralmente attivo in ciò, diventando co-creatori di un nuovo volto della bellezza. Un volto che risponda ai cambiamenti della società e che per questo abbia un solo criterio: YOUniqueness.

FOREO: uno dei beauty tech brand più amati al mondo

FOREO è diventata la terza skin tech al mondo nella sua categoria, conquistando il podio grazie a moltissimi Paesi in cui i prodotti FOREO hanno letteralmente entusiasmato le persone. Il beauty tech brand offre un nuovo standard di soluzioni per la bellezza ed il benessere, dalle pluripremiate spazzole per la pulizia del viso della linea LUNA, all’invenzione del dispositivo smart per maschere viso UFO, all’innovazione dello spazzolino da denti ISSA. I prodotti più popolari sono LUNA 3, UFO 2, e FOREO BEAR.

Lo stesso Boris Trupcevic, CEO di FOREO e fondatore dell’azienda, testimonia come diversità ed inclusività siano stati i concetti che hanno guidato il brand svedese. La famiglia di FOREO è orgogliosa proprio per il suo essere globale.