Decora il salotto con i colori del Natale: tante idee per trasformare il divano letto

Dicembre si avvicina e finalmente puoi tirare fuori le vecchie decorazioni natalizie. Perchè non fare ancora di più per la tua casa questo Natale?

Hai, ad esempio, pensato di cambiare il colore del tuo divano letto?

Tappeti, cuscini, tendaggi, runner e soprammobili, c’è veramente molto da prendere in considerazione per regalare alla tua abitazione e una bellezza tutta natalizia.

Non serve spendere un capitale, ti basta qualche piccolo accorgimento per trasformare completamente l’atmosfera del tuo salotto.

I vantaggi del divano letto sfoderabile

Il divano letto, un arredo salvaspazio che negli ultimi anni sta conquistando i cuori di molti italiani. Disponibile in diverse dimensioni, ti permette di accogliere i tuoi ospiti per la notte nel miglior modo possibile.

Questo mobile, come si intuisce dallo stesso nome, funge da letto e da divano, a seconda dell’occasione. In commercio puoi trovare modelli con rivestimento sfoderabile, che a nostro parere risultano molto utili. Infatti non solo ti permette di pulire e lavare la fodera facilmente, ma ti consentono anche di cambiare il look del tuo arredo in poche, semplici mosse.

Quindi, con il sopraggiungere dell’inverno e delle festività natalizie, puoi pensare di donare un nuovo abito al tuo divano letto. Ti invitare di scegliere un tessuto caldo, sia sintetico che naturale, a seconda dei tuoi gusti, e di optare per un colore che si combini bene con lo stile del salotto e che, allo stesso tempo, richiami la magia del Natale.

Come tessuti ti suggeriamo il cotone, la microfibra ma anche il velluto. Si tratta di tre scelte dalla texture molto diversa ma che donano all’arredo quel apprezzato tocco di calore che è sempre durante le fredde serate invernali.

E per quanto riguarda i colori? Hai un’ampia scelta, ma vediamoli nel dettaglio.

I colori del natale

La tavolozza da scegliere per il proprio salotto nel periodo natalizio è molto importante. Vi sono molti colori che si adattano all’occasione; scopriamoli insieme.

Il primo e più classico è proprio il rosso. Si tratta di una tinta che viene associata all’amore, al fuoco e alla regalità. Babbo Natale si veste di rosso e rosso era il mantello dei sovrani e gli abiti dei nobili e dei cardinali.

Vivace e caloroso, riesce a conferire al salotto un’atmosfera nobile ma accogliente. Puoi pensare di foderare proprio il divano letto di un bel rosso acceso oppure, se preferisci un look meno brillante, puoi combinarlo al bianco o ad altre tinte neutre. Cuscini rossi oppure palline di natale, ghirlande con bacche rosse, tovaglie e soprammobili con tocchi rossi. La scelta è infinita; fatti ispirare dalla tua fantasia.

Il secondo colore da menzionare è l’oro. Prezioso e raffinato, puoi impiegarlo per esaltare la bellezza di alcuni tuoi arredi. Ti servi poco per usare con parsimonia, per evitare un effetto esagerato e piacevole. Molto bello se usato per i decori come le palline, la stella oi fili per l’albero. Dona pregio alla tavola se mostrato sui segnaposti, sulle rifiniture della tovaglia e dei tovaglioli. Lo stesso vale per l’argento.

Un terzo colore interessante e natalizio è il verde. Simbolo di speranza e tinta legata alla natura, porta un tocco di freschezza e genuinità alla casa. Si combina particolarmente bene con il bianco e con l’oro.

Infine, l’ultimo colore che vogliamo presentarti è il bianco. Se cerchi un look raffinato e neutro, questa è la sfumatura giusta per te. Puoi optare per un salotto total white, magari con qualche tocco di oro, rosso o verde, oppure puoi combinare il bianco al caldo colore del legno per ottenere un effetto più accogliente.

La scelta dei cuscini

I cuscini natalizi sono capaci di trasformare una stanza monotona in uno spazio di carattere. Se sei abile nel cucito, ti amo per preparare delle federe con quello che hai in casa: merletti, bottoni, lana e tanti altri elementi che possono rendere il tuo cuscino grazioso e ideale per le festività natalizie.

Naturalmente hai molte scelte di fronte a te ed è importante seguire il salotto proprio gusto e lo stile del. Ad esempio, se preferisci una soluzione più sobria ma natalizia, puoi comunque optare per federe in tinta unita, magari realizzate con un tessuto come il cotone , il velluto o un tessuto damascato.

In alternativa, puoi trovare nei negozi specializzati oppure negli shop online dei cuscini con decori di stelle natalizie, alberi, ghirlande, elfi del Natale e l’immancabile Babbo Natale.

Puoi completare il tutto con un bellissimo e caldo plaid, da utilizzare alla Vigilia di Natale, magari davanti a una cioccolata calda ea una fetta di Pandoro.

Questi sono alcuni consigli per allestire il tuo salotto per il Natale e vestire di nuovi colori il divano letto.