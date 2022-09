Dayane Mello ha scagliato una freciatina infuocata contro alcune delle sue colleghe del mondo dello spettacolo.

Dayane Mello: la frecciatina

Oggi Dayane Mello è riuscita a ritagliarsi una fetta di popolarità non solo in Brasile ma anche in Italia ma, nonostante questo, la modella non sarebbe affatto felice per come stiano procedendo le cose nel mondo dello spettacolo del Bel Paese.

Lei stessa ha infatti ammesso che, a suo avviso, in Italia il talento non servirebbe a nulla:

“Purtroppo è molto difficile lavorare in Italia perché ovviamente ti danno lo spazio ma non ti daranno mai un programma, non potrai mai entrare a fare qualcosa di importante. Avrei voglia di fare un sacco di cose. O ti sposi un calciatore o ti sposi un imprenditore per essere in televisione, oppure il tuo talento e quello che sai fare non basta”, ha detto la modella, senza specificare a quali delle sue colleghe si stesse riferendo.

Quanto alla carriera sui social, Dayane per il momento ha precisato di non essere completamente interessata all’argomento: “So che oggi viviamo con il mondo degli influencer ma non mi piace fare l’influencer, non sono proprio adatta per vendere quello che magari non è vero, quello che non mi piace. Per me è un mondo un po’ vuoto e fake”, ha affermato. Sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi?