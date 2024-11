Per l’autunno 2024 tornano di moda le gonne in pelle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarle al meglio.

Gonne in pelle: tutto sulla tendenza moda dell’autunno 2024

Per questo autunno 2024 tornano di grande tendenza le gonne in pelle, mini, midi o lunghe, a tubino o svasate, la scelta è davvero ampia. Le leather skirt le abbiamo viste protagoniste anche delle ultime passarelle haute couture, a testimonianza del loro ritorno in auge. Tra le più diffuse ci sono senza dubbio le gonne in pelle di colore nero, soprattutto nella versione mini, indossate anche da tante celeb. Ma attenzione questo autunno 2024 anche alle gonne in pelle di colore bordeaux, che è il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, e al marrone cioccolato, uno dei colori simbolo della stagione autunnale. Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono i modelli di leather skirt di tendenza per l’autunno 2024.

Gonna in pelle: i modelli di tendenza dell’autunno 2024

Come abbiamo appena visto, sono tornate di forte tendenza le gonne in pelle, che abbiamo visto anche sulle ultime passerelle dell’alta moda. Per questo autunno 2024 le gonne in pelle sono quindi il capo must have. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i modelli su cui puntare questa stagione fredda:

Gonne in pelle a matita : uno dei modelli di tendenza di questo autunno 2024 è la gonna in pelle a matita. In versione midi è la più diffusa, indossabile anche per andare in ufficio.

: uno dei modelli di tendenza di questo autunno 2024 è la gonna in pelle a matita. In versione midi è la più diffusa, indossabile anche per andare in ufficio. Gonne in pelle mini: per chi ama osare e per chi vuole un look più sexy, ecco che le gonne in pelle mini sono la scelta perfetta e sempre di tendenza.

per chi ama osare e per chi vuole un look più sexy, ecco che le gonne in pelle mini sono la scelta perfetta e sempre di tendenza. Gonne in pelle svasata: di forte tendenza anche il modello svasato, in versione midi o lunga, per un look elegante ma anche casual.

di forte tendenza anche il modello svasato, in versione midi o lunga, per un look elegante ma anche casual. Gonna in pelle con borchie: per chi ha un animo rock, ecco che la mini gonna in pelle con borchie fa al caso suo.

Gonna in pelle: abbinamenti e consigli

Dopo aver visto quali sono i modelli di leather skirt di tendenza questo autunno 2024, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione per essere super cool e super glam: