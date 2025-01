Il kilt, il capo simbolo della Scozia, sta conquistando tutti, tanto che per questo inverno 2024-2025 la tipica gonna scozzese è il capo must have da avere nel proprio guardaroba. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i modelli di tendenza e alcune idee di look.

Kilt: tutto sul capo di tendenza dell’inverno 2024 2025

Chi è stato in Scozia non può non aver visto diverse persone indossare il kilt, anche durante le stagioni più fredde. Questa gonna scozzese sta piano piano conquistando tutti, tanto che l’abbiamo vista anche sulle ultime passerelle dell’alta moda. Il kilt scozzese tradizionale ha delle caratteristiche specifiche, ovvero è lungo fino al ginocchio, ha una linea a portafoglio, è chiuso da delle cinghie di pelle ed è realizzato in lana tessuta a tartan. Il tartan, tra l’altro, è tornato prepotentemente di tendenza proprio quest’anno, motivo in più per avere un kilt nel proprio armadio. Ovviamente ci sono desso tanti modelli di kilt, che si differenziano quindi dal modello classico e sono quindi più moderni. Andiamo ora insieme a vedere quali sono i modelli di kilt di tendenza, per poi vedere alcune idee di outfit da cui prendere ispirazione.

Kilt: i modelli di tendenza per l’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, è il kilt il capo must have dell’inverno 2024 2025. La tipica gonna scozzese è arrivata anche da noi e si appresta a essere protagonista dei nostri outfit. Ma vediamo insieme quali sono i modelli di kilt di tendenza questa stagione fredda:

Gonna tartan a pieghe: la mini gonna tartan a pieghe è uno dei modelli di maggior tendenza questo inverno, perfetta per un look casual e street style.

la mini gonna tartan a pieghe è uno dei modelli di maggior tendenza questo inverno, perfetta per un look casual e street style. Kilt: ovviamente non può mancare il classico kilt, che potete ad esempio trovare online.

ovviamente non può mancare il classico kilt, che potete ad esempio trovare online. Gonna a portafoglio : anche la gonna a portafoglio è di grande tendenza, rigorosamente tartan.

: anche la gonna a portafoglio è di grande tendenza, rigorosamente tartan. Gonna lunga: anche il modello lungo tartan è di tendenza, ideale anche per un look più formale.

Kilt: idee di outfit per questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di tendenza di questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme alcune idee di outfit con protagonista il kilt: