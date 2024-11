Come abbinare il rosso questo autunno inverno 2024 2025? Ce lo svela una nuova teoria social. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa si tratta.

Come abbinare il rosso: dai social una nuova teoria fashion

Il rosso è uno dei colori più amati e indossati da noi donne, difficile non avere almeno un capo o un accessorio di questo colore nel nostro armadio. Il rosso è un colore molto indossato soprattutto nelle stagioni fredde ma, spesso, non sappiamo come abbinarlo al meglio. Ecco che in nostro soccorso arriva direttamente dai social una nuova teoria fashion, ovvero l‘unexpected red theory, che ci fornisce appunto la risposta a come abbinare il rosso. Sui social questa teoria è diventata virale ed è seguita anche da influencer, it girl e celeb. A coniare questa teoria è stato l’interior designer Taylor Migliazzo Simon, il quale, con un video su TikTok, ha appunto svelato il concetto dell’unexpected red theroy. In poche parole secondo questa teoria l’importante è aggiungere qualcosa di rosso dove nessuno se lo aspetterebbe mai, proprio per questo il nome “inaspettato”. Abbiamo avuto un assaggio di questa teoria anche nelle ultime sfilate street style, dove ad esempio borse rosse sono state abbinare a blazer grigi, gonne nero o camicie bianche. In breve la parola d’ordine è stupire, è dare al colore rosso il potere di rendere il proprio look originale, super glam, super cool e inaspettato!

Come abbinare il rosso: i capi e gli accessori must have

Come abbiamo appena visto, sta letteralmente spopolando una nuova teoria fashion, l’unexpected red theory, che ci mostra un nuovo modo per indossare il rosso, ovvero aggiungendo qualcosa appunto di rosso a un outfit che col rosso non c’entra praticamente nulla. Ma vediamo insieme quali sono i capi e gli accessori rossi must have per questo autunno inverno 2024 2025:

Borsa : diciamo che è l’accessorio perfetto per seguire l’unexpected red theory, che sia grande o mini poco importa, l’importante è che sia di un bel rosso, in modo che sia l’assoluta protagonista del look.

: diciamo che è l’accessorio perfetto per seguire l’unexpected red theory, che sia grande o mini poco importa, l’importante è che sia di un bel rosso, in modo che sia l’assoluta protagonista del look. Cintura : altro modo super cool per seguire questa nuova teoria fashion è quella di indossare una cintura rossa.

altro modo super cool per seguire questa nuova teoria fashion è quella di indossare una cintura rossa. Scarpe : anche le scarpe rosse sono un’ottima scelta, un modo originale per porre l’attenzione sui piedi.

: anche le scarpe rosse sono un’ottima scelta, un modo originale per porre l’attenzione sui piedi. Blazer: è il capo dell’autunno, quindi perché non prenderne uno rosso per dare al proprio look quel tocco in più?

Come abbinare il rosso: idee di outfit

Vediamo adesso insieme qualche idea di outfit per abbinare il rosso seguendo l’unexpected red theory: