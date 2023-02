Ci sarà la seconda stagione di Cromosoma 21? La serie tv cilena ha debuttato su Netflix l’8 febbraio 2023, con la sua prima stagione, di genere police drama.

Cromosoma 21: la seconda serie si farà?

La prima stagione della serie tv cilena Cromosoma 21 ha debuttato su Netflix l’8 febbraio 2023 in Italia.

Di genere police drama, questa storia è nata dalla mente di Matias Venables e Nico Martinez Bergen. Gli spettatori si stanno già chiedendo se è prevista anche una seconda stagione. Dal momento dell’uscita, Netflix non ha ancora annunciato se la serie tv avrà anche un secondo capitolo. Prima di debuttare in streaming, la serie Cromosoma 21 è stata distribuita in Cile sul canale 13 locale, per cui in realtà la decisione di un’eventuale seconda serie non dipenderebbe dalla piattaforma di streaming.

Il destino di questa serie per il momento è in bilico, non si hanno informazioni più dettagliate su un’eventuale seconda stagione. Nel caso in cui dovessero decidere di rinnovare per una seconda stagione, si può immaginare che si dovrà aspettare almeno un anno per la sua uscita. Se dovessero decidere di far continuare la storia, con il dovuto preavviso e forse grazie ad una spinta da parte di Netflix, la seconda stagione di Cromosoma 21 potrebbe arrivare ufficialmente in streaming nei primi mesi del 2024.

Al momento, però, si tratta solo di una semplice ipotesi, perché non ci sono ancora state conferme di un eventuale secondo capitolo.

Cromosoma 21, seconda stagione: trama e cast

La seconda stagione di Cromosoma 21, se dovesse essere confermata, potrebbe arrivare in streaming all’inizio del 2024, con nuove avventure. Di cosa potrebbe parlare? La prima stagione ha introdotto un caso di omicidio che ha puntato tutta l’attenzione su Tomy, un ragazzo affetto da sindrome di Down che è stato trovato sulla scena del crimine. Tomy, che si è chiuso nel suo mutismo, non vuole ricordare quello che è accaduto e soprattutto non vuole raccontarlo a nessuno. Il vicecommissario incaricato del caso, Mariana Enriquez, è alla ricerca della verità e spera di poter presto comprendere quello che è accaduto. L’eventuale trama della seconda stagione potrebbe ripartire da queste indagini, oppure introdurre un nuovo caso. In attesa di un’eventuale conferma da parte del colosso dello streaming si può immaginare che il cast di un’eventuale seconda stagione potrebbe essere simile a quello della prima. Il cast della prima stagione è formato da:

Claudia Di Girolamo è Sofia Lombard

è Sofia Lombard Gaston Salgado è Guillermo Ruiz Bekan

è Guillermo Ruiz Bekan Sergio Hernandez è Alberto Enriquez

è Alberto Enriquez Mario Horton è Bruno Duran

è Bruno Duran Amparo Noguera è Jueza

è Jueza Diego Boggioni è il detective Caviedes

è il detective Caviedes Sebastian Solorza è Tomas Ruiz

è Tomas Ruiz Camila Gonzales è la detective Barraza

è la detective Barraza Valentina Muhr è Mariana Enríquez

Nel caso di un eventuale rinnovo per una seconda stagione, se si dovesse seguire la stessa impostazione della prima stagione, si può immaginare che anche il prossimo capitolo potrebbe essere composto da un totale di otto episodi. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte della piattaforma di streaming.