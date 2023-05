Cristina Scuccia è fidanzata? La verità

Cristina Scuccia è una dei concorrenti de L’isola dei Famosi che sta facendo molto parlare per la curiosità riguardo la sua vita privata, visto che in passato è stata suora. Sono tanti i rumors che stanno circolando sul suo conto.

Cristina Scuccia: la sua vita sentimentale



Cristina Scuccia è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi che sta maggiormente attirando il gossip su di lei. Molti sono interessati alla vita privata dell’ex suora. Di recente qualcuno del suo paese d’origine ha rivelato che sarebbe fidanzata, ma ci sono anche diverse voci secondo cui sarebbe lesbica. Cristina Scuccia fino a poco tempo fa ha seguito la sua vita monacale, con tanto di voto di castità. All’Isola dei Famosi ha ricevuto domande abbastanza spigolose su questo argomento. Marco Mazzoli e Paolo Noise le hanno rivolto domande molto private, chiedendole se sia vero che è fidanzata con un ex prete e se sia ancora vergine. “Sono Leone io” ha risposto subito Cristina Scuccia, senza farsi trovare impreparata. “Mi è arrivata una chiamata da Gesù, lì mi sono innamorata davvero, è un’esperienza molto intima. Ho avuto un’adolescenza piena di rinunce e sacrifici. Le poche storie che ho avuto prima di prendere i voti per me erano un impegno, non mi interessava nulla. Io mi sono fatta suora a 19 anni. Ho avuto un’adolescenza normale come tutti gli altri ragazzi, ma quelle storie non mi davano nulla. Io quando dovevo uscire con il mio ragazzo preferivo fare altro” ha poi raccontato, parlando delle esperienze avute prima di diventare suora.

Cristina Scuccia: le voci su una presunta fidanzata



Durante una puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha parlato con Cristina Scuccia e, insieme agli opinionisti, le ha fatto qualche domanda sulla sua vita privata, senza ottenere le risposte sperate. Negli ultimi giorni sono circolati diversi rumors sul suo conto, inerenti al fatto che avrebbe una fidanzata a Madrid. A fare chiarezza su questa voce ci hanno pensato delle persone della parrocchia di San Leone Magno, dove l’ex suora ha vissuto per anni. Hanno rivelato a Diva e Donna di essere convinti che si tratti di una messinscena. “Ci ha detto ‘io sono gossip’…Ci ha fatto capire che sta al gioco pur di far parlare di sé ed è per questo che siamo certi che la storia della fidanzata sia creata a tavolino…” hanno spiegato. Le persone della parrocchia hanno anche dichiarato che la concorrente dell’Isola dei Famosi si sta facendo infangare solo perché vuole stare al centro dell’attenzione e spera di ottenere visibilità e successo. “Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Gesù e Dio in un programma come L’Isola dei Famosi…” hanno spiegato. Sicuramente per le persone della parrocchia l’idea di stare al centro dell’attenzione in tutti i modi con notizie di gossip e cronaca rosa non le fa particolarmente onore, visto il suo passato. Ma Cristina Scuccia ormai sembra essere diventata a tutti gli effetti un personaggio televisivo, sempre pronta a far parlare di sé.