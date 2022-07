Il triangolo formato da Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi continua a far discutere. Secondo i beninformati, il Capitano sarebbe molto infastidito dalle dichiarazioni sul suo conto, tanto che starebbe studiando la prossima mossa.

Totti, Noemi e Blasi: le prossime mosse

Nelle ultime ore, il settimanale Chi ha ricostruito gli ultimi mesi del triangolo formato da Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi. Stando a quanto sostiene la rivista di Alfonso Signorini, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, proprio mentre era in onda con il reality honduregno, ha scoperto che il marito portava la terzogenita Isabel a casa dell’amante. E’ a questo punto che ha contattato un investigatore privato e ha avuto le prove di ciò che si cosumava alle sue spalle.

Ilary Blasi: l’ingenua del triangolo

La Blasi, infuriata come non mai, ha messo Totti spalle al muro. A questo punto, i due hanno annunciato il divorzio con due comunicati separati e Ilary è fuggita in Tanzania con i figli e la sorella Silvia. Nel frattempo, Francesco si è chiuso in casa e ha assistito inerme al gossip. Nelle ultime ore, però, sembra che si stia stancando del chiacchiericcio sulla sua vita privata. Mentre la conduttrice è tornata dall’Africa e si è rifugiata a Sabaudia, dimostrando di essere l’unica inguenua del truangolo, il Capitano sta studiando la prossima mossa.

La prossima mossa del Capitano

Stando a quanto sostiene Leggo, Francesco sta meditando sul da farsi da giorni, chiuso nella mega villa all’Eur. L’unica persona che incontra è il figlio Cristian che accompagna agli allenamenti di calcio under 18. Si legge:

“Fonti vicine descrivono come molto infastidito da queste intrusioni nella sua sfera personale. Secondo i ben informati, è solo questione di tempo. Fra poche ore Er Pupone potrebbe decidere di rompere il silenzio con una dichiarazione di fuoco“.

Cosa dichiarerà Totti? Non possiamo fare altro che attendere per goderci il prossimo capitolo della saga più appassionante dell’estate 2022.