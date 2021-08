Il gonfiore alle gambe è un problema molto comune che si verifica quando i liquidi presenti nel nostro organismo non vengono drenati in modo adeguato arrivando così ad accumularsi nei tessuti e creando quello che in gergo medico viene definito edema, ovvero il gonfiore generalizzato.

Ma niente paura! Nulla che un’adeguata attività fisica e un buon massaggio con una crema apposita, non possa risolvere.

Creme gambe gonfie

Una vita sedentaria, il mantenimento della stessa posizione (eretta o seduta) per tante ore al giorno e anche le alte temperature estive sono tutti fattori che contribuiscono a farci sentire le gambe gonfie e pesanti. Per fortuna però, nel mondo della cosmesi possiamo trovare alcuni alleati che ci aiutano a contrastare queste fastidiose sensazioni: stiamo parlando delle creme per gambe gonfie.

Creme gambe gonfie: gli ingredienti più comuni

Le formulazioni delle creme o dei gel che aiutano a contrastare le sensazioni di gonfiore e di pesantezza alle gambe si avvalgono soprattutto degli ingredienti naturali e dei loro benefici. Tra i più usati ci sono la diosmina, l’olio essenziale di menta, l’ippocastano, l’aloe vera e l’arnica. Spesso sono anche arricchite dalla presenza del mentolo, per un effetto rinfrescante immediato.

È bene ricordare però che spalmare una crema sulle gambe non basta a contrastarne il gonfiore. Infatti, oltre a questa piccola coccola quotidiana non può mancare un’adeguata attività fisica, che sia uno sport in particolare, workout o semplicemente qualche ora dedicata alla camminata.

Creme gambe gonfie: quale scegliere

Abbiamo raggruppato per voi alcune delle creme per gambe gonfie migliori in commercio. La Diosmin Expert Omniven Gambe di Dulàc, per esempio, è priva di parabeni e siliconi ed è a base di Diosmina e altri principi attivi derivanti dall’ippocastano, dal mirtillo e dal mentolo che non solo riattivano la circolazione, ma rafforzano i capillari fragili.

Antistax propone invece il FreshGel Gambe. Un gel a base di estratto di foglie di vite rossa che va a proteggere la salute cardiovascolare, mentolo ed olio essenziale di menta piperita. Anche questo gel riduce la sensazione di pesantezza e dona un effetto rinfrescante immediato e se applicato dopo l’attività fisica dona sollievo dai dolori muscolari.

La Benex Leg dell’Erboristeria Magentina è un gel a base di centella, indicata per contrastare la cellulite, menta e aloe vera che essendo ricca di vitamine è una vera e propria miniera d’oro per il mantenimento del benessere fisico. Ottimo anche in caso di infiammazioni muscolari.

I Fanghi d’Alga Guam sono un composto di alghe marine, argille e oli essenziali con l’aggiunta di minerali naturali attivi che contribuiscono alla bellezza e alla salute della nostra pelle. Gli stessi principi sono contenuti nel Fangocrema Dren dello stesso brand, perfetto soprattutto per chi soffre di caviglie gonfie e di ritenzione idrica nelle zone di gambe e glutei perché l’azione combinata delle alghe guam e del sale marino favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

L’Arnica 35 di Dulàc, come dice il nome stesso, sfrutta le proprietà antitraumatiche, analgesiche ed antinfiammatorie dell’arnica e quelle vasoprotettive e vasocostrittrici dell’Escina, un principio attivo presente nell’ippocastano.

La Circulation di Puressentiel è a base di 17 oli vegetali e tra gli ingredienti principali c’è anche il burro di Karité che ricco di antiossidanti e di vitamina E agevola la micro-circolazione sanguigna sulla superficie dell’epidermide.