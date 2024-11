Ecco come preparare una crema mani fatta in casa.

Crema mani fatta in casa? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come prepararla.

Crema mani fatta in casa: come fare

Accade spesso che ci prendiamo cura più che altro del nostro viso tralasciando le altre parti del corpo che, però, richiedono la stessa attenzione se vogliamo mantenere ovunque la nostra pelle morbida, delicata e sana. Prendersi cura delle proprie mani, specialmente con l’arrivo delle stagioni fredde, è fondamentali. Quindi, non bisogna mai dimenticarsi di applicare quotidianamente la crema mani, deve diventare parte integrante della nostra skincare routine. In commercio di creme per le mani ce ne sono davvero tantissime ma, nel caso volessimo puntare su qualcosa di più naturale, ecco che possiamo realizzare la crema mani direttamente a casa. Come? Adesso andremo a vederlo insieme.

Crema mani fatta in casa: idee e consigli

Come abbiamo appena detto, è importantissimo prenderci cura delle proprie mani, specialmente durante le stagioni fredde. Se non volete acquistare una crema per le mani, adesso andremo a vedere insieme come fare per realizzarne una fai da te:

per realizzarla occorrono tre cucchiai di miele, un vasetto di yogurt bianco e il succo di due limoni. Amalgamate tutto in una ciotola poi versate il composto in un vasetto, chiudetelo e mettetelo in frigorifero per qualche ora. Dopo di che potete spalmarlo sulle mani. Cera d’api: prendete la cera d’api e scioglietela a bagnomaria all’interno di un piccolo pentolino. Una volta che la cera è sciolta dovete aggiungere un pò di olio di oliva e mescolare per qualche minuto. A questo punto spegnete pure la fiamma e aggiungete un pò di miele. A questo punto potete versare il contenuto in un barattolo, per poi continuare a mescolare fino a quando non otterrete una pasta. Ora potete aggiungere un pò di limone e qualche goccia di olio essenziale al rosmarino. A questo punto potete usarla per le vostre mani.

Queste sono quindi tre modi per fare una crema mani fai date. E voi, quale volete provare?

Crema mani fatta in casa: perché è importante

Abbiamo appena visto tre modi per preparare una crema mani fai da te. A prescindere se appunto scegliate di farla a casa o di comprarne una, è di assoluta importanza utilizzare la crema mani quotidianamente, soprattutto nelle stagioni fredde, al fine di proteggere le nostre mani dalle screpolature e impedire che la pelle diventi secca. La pelle delle mani è molto esposta ai fattori esterni perciò necessita di molta cura, oltre a seccarsi più facilmente. In inverno, è consigliabile indossare sempre i guanti quando di esce di casa perché il freddo può rendere la pelle ancora più secca oltre che favorire le screpolature.