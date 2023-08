Cosmetici travel kit: i più adatti per il viaggio

Le pochette con le creme solari o i prodotti per l'igiene personale sono tra i cosmetici travel kit indicati per la vacanza per sé stessi.

Considerando che le ferie sono cominciate per molti o stanno per arrivare, al momento della valigia, bisogna anche pensare a quali prodotti di bellezza inserire. Dal momento che vi sono delle regole per gli aerei, i cosmetici travel kit aiutano a ridurre lo spazio senza privarsi del necessario per la bellezza della pelle. Scopriamo come sceglierli e i migliori.

Cosmetici travel kit

Sono accessori che non possono mancare in valigia dal momento che i cosmetici travel kit rappresentano la soluzione ideale da inserire nel beauty case in modo da non appesantire troppo la valigia. Una piccola coccola da concedersi al mattino o alla sera che aiutano a essere impeccabili e pronte per la giornata di vacanza.

Sono accessori soprattutto pensati per il viaggio in quanto permettono di rispettare anche le norme vigenti sull’aereo considerando che la capienza dei vari flaconi non deve essere superiore ai 100 ml. Questi prodotti dalla versione mini contengono circa 75 ml di prodotto, quindi sono considerati l’ideale per il viaggio e le vacanze.

I cosmetici travel kit sono in formato mignon e quindi si adattano molto bene, non solo a un weekend, ma anche a un periodo maggiormente lungo. In questo caso bisogna poi sielezionare i prodotti adatti, a partire dal beauty case in modo da portare con sé soltanto ciò che serve e che si è sicuri di usare durante le vacanze.

Sono diverse le creme e le lozioni disponibili in commercio in questo formato, oltre al fatto che si trovano anche tantissime maschere monouso che risultano essere maggiormente igieniche rispetto a quelle in tubetto. Portarne con sé una o due è sicuramente l’ideale per idratare e purificare la pelle.

Cosmetici travel kit: consigli

Non è mai facile sapere quali cosmetici travel kit portare in viaggio, ma è possibile scegliere tra tantissime idee e suggerimenti. Potrebbe essere una buona idea portare con sé un kit con i contenitori vuoti da riempire. In questo modo, non si ha soltanto un risparmio economico e di spazio, ma anche un minor impatto sull’ambiente.

Alcuni marchi presentano proprio delle pochette e delle confezioni compreso di determinati accessori e cosmetici che sicuramente sono utili. Alcuni di questi kit comprendono detergenti viso, struccanti, ma anche crema idratante in modo da poterle usare all’occorrenza e in caso di ogni evenienza e momento.

Sono ottimi da portare con sé anche cosmetici travel kit come dentifrici oppure creme solari per proteggere la pelle dall’esposizione al sole. Le acque termali o profumate sono adatte per tutta la famiglia, sono rinfrescanti e possono anche essere usate in viaggio proprio perché leggere, comode da spruzzare in ogni momento.

Non mancano poi, tra i cosmetici travel kit, anche prodotti per riparare i capelli oppure articoli di make up. In tal caso, è possibile scegliere tra mascara, crema idratante, lip gloss o anche varie maschere per proteggere la pelle sia prima che dopo l’esposizione al sole.

Cosmetici travel kit: promozioni

Le varie pochette o confezioni di questo genere si trovano a prezzi e offerte da non lasciarsi sfuggire direttamente su Amazon. Sul noto e-commerce cliccando sulla foto si trovano i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori cosmetici travel kit indicati per il viaggio scelti tra i più adatti e indicati per le vacanze.

1)Bottiglie da viaggio in silicone 16 pezzi

Sono dei flaconi di varie dimensioni adatti per ogni tipo di viaggio, che sia di breve, medio o di lunga durata. Sono in silicone e permettono di contenere vari liquidi per la pelle o i capelli. Sono in materiale morbido. Sono facili da riempire e pulire, oltre a essere adatti a ogni occasione.

2)Equilibra Solari pochette aloe

Una pochette completa per l’abbronzatura composta da crema solare e latte solare con prodotti a base di aloe vera, olio di carota, vitamina E, olio di mandorle dolci e burro di karité. Sono prodotti indicati per la pelle sensibile che proteggono la pelle dal sole e mantengono l’abbronzatura per il periodo della vacanza.

3)Liberi & Belli set da viaggio completo

Un kit comprendente i prodotti per l’igiene personale: detergente viso, bagno doccia, crema corpo, shampoo, detergente intimo, ma anche dentifricio e saponetta artigianale. Sono prodotti indicati per il volo e i viaggi molto lunghi.

Un tipo di prodotti come i cosmetici travel kit si possono inserire in alcuni dei migliori modelli di beauty case da viaggio.