Tra le varie attività che si compiono quotidianamente, ci sono alcune cose che fanno invecchiare la pelle precocemente e favoriscono la comparsa delle rughe.

Cose che fanno invecchiare la pelle

Invecchiare è un processo fisiologico e naturale. La comparsa delle rughe è normale mano a mano che l’età avanza.

Ma non solo, a esse possono aggiungersi anche macchie, tipiche soprattutto delle pelli più anziane. Non si deve aver paura dei segni del tempo, raccontano quanto vissuto.

Ci sono però delle abitudini errate e dei comportamenti che rendono questo processo più veloce, anticipando l’invecchiamento della pelle, soprattutto quella del viso e del collo e favorendo la comparsa delle rughe.

Ecco quindi quali sono questi comportamenti e abitudini da non avere se si vuole un aspetto giovane e sano, senza anticipare i segni del tempo.

Esposizione al sole

Tra le prime cause dell’invecchiamento precoce della pelle e della comparsa, quindi, di rughe c’è sicuramente l’esposizione al sole. Questo vuol dire non potersi più godere i raggi caldi e non poter passeggiare con il cielo limpido? Assolutamente no, si possono continuare a compiere queste azioni, ma con maggior sicurezza. Come? Semplicemente adottando alcune raccomandazioni: in primis mettere una protezione solare. Questo non vale solo in spiaggia o se si sta prendendo il sole in casa, ma ogniqualvolta si esce di casa e il cielo è sereno, tanto in estate quanto in inverno.

I raggi UVA, penetrando infatti in profondità negli strati dell’epidermide, sono i principali colpevoli della comparsa delle rughe e dell’insorgenza di tumori cutanei. Soprattutto per il viso, che solitamente è la parte più esposta (ad esempio in macchina) sarebbe meglio adottare una protezione con SPF 30 o 50.

Dormire poco

Dormire poco non crea solo malessere fisico, occhiaie e borse sotto agli occhi, ma contribuisce anche alla formazione precoce di rughe.

Le cellule della cute sono regolate da un meccanismo che ne controlla la rigenerazione e ciò è collegato ad alcuni ormoni, tra cui la melatonina, responsabile del ciclo sonno/veglia. Se la produzione nel corpo della melanina diminuisce, ci sarà una diminuzione di ore di sonno, ma anche una minor capacità delle cellule di rigenerarsi. Ecco quindi che l’idratazione diminuisce e si va a incentivare il processo d’invecchiamento.

Proprio per questo, sarebbe opportuno dormire ogni notte tra le 7/8 e permettere così un riposo idoneo.

Fumo

Fumare, oltre a essere un’azione pericolosa per la salute, è anche dannosa per l’aspetto esteriore. Il fumo infatti crea invecchiamento precoce della pelle e provoca rughe.

Il fumo causa infatti un restringimento dei piccoli vasi sanguigni e una ridotta quantità di ossigeno nel sangue. Attacca inoltre il collagene prodotto dalle cellule e in questo modo diminuisce tono ed elasticità della pelle. Le rughe da fumo sono numerose, sottili e si concentrano soprattutto attorno agli occhi e alla bocca.

Stress

Ebbene si, tra le tante conseguenze dello stress c’è anche l’invecchiamento prima del tempo della pelle. Fare molte cose di fretta, senza aver tempo per fermarsi, rilassarsi e prendersi cura di sé, non è un bene per la salute, neppure quella esteriore.

A esserne soggette sono soprattutto le donne, che vedono in questo modo la pelle del viso perdere luminosità e andare incontro a molti problemi, tra cui rughe e macchie prima del tempo.

Un aiuto, in questi casi, oltre a rallentare i ritmi di vita, può essere dato dalla corretta alimentazione. Favorire un consumo adeguato di frutta e verdura, diminuendo carni lavorate e prodotti zuccherati, ha conseguenze positive non solo per la salute, ma anche per l’aspetto esteriore.