La primavera è una stagione ideale per scoprire le zone alpine e la Val Pusteria ha davvero molto da offrire a chi ama immergersi nella natura, praticare attività all’aria aperta e visitare affascinanti borghi storici. Questa zona dell’Alto Adige combina paesaggi mozzafiato, una vasta gamma di attività sportive e culturali, oltre a strutture ricettive di alta qualità, rendendola una meta perfetta per una vacanza primaverile.

Fra le aree vacanze della Val Pusteria, merita sicuramente una menzione quella del Plan de Corones, che attira visitatori in ogni stagione dell’anno grazie alla versatilità della sua offerta.

Un soggiorno rilassante? Scegliete un hotel con piscina

La scelta della giusta struttura di soggiorno può arricchire notevolmente l’esperienza della vacanza. Le opzioni disponibili in Alto Adige sicuramente non mancano e scegliere un hotel in Val Pusteria con piscina come il Naturhotel Die Waldruhe vi garantirà un soggiorno all’insegna del relax e del benessere.

Il Naturhotel Die Waldruhe, ubicato per la precisione a Corti/Chienes, si distingue per la sua combinazione di comfort e contatto con la natura. Questo hotel a 4 stelle offre una piscina interna panoramica che permette agli ospiti di nuotare ammirando il paesaggio circostante, ideale per rilassarsi dopo una giornata all’aperto.

Inoltre, la piscina esterna riscaldata a 33°C tutto l’anno consente di godere dell’acqua calda sia in estate che in inverno. Per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva, l’idromassaggio infinity pool al quarto piano offre una vista panoramica a 180 gradi sulle montagne circostanti.

Attività primaverili in Val Pusteria, nell’area vacanze del Plan de Corones

La Val Pusteria e l’area del Plan de Corones offrono una vasta gamma di attività per gli amanti dello sport e della natura. Fino al 21 aprile 2025 gli impianti sciistici rimarranno aperti, permettendo agli appassionati di sci di godere delle ultime discese della stagione.

Con l’arrivo della primavera inoltrata e la chiusura degli impianti, la regione si trasforma in un paradiso per escursionisti e ciclisti. I sentieri escursionistici offrono panorami spettacolari sulle vette alpine, mentre gli appassionati di mountain bike possono esplorare percorsi di varia difficoltà immersi nella natura. Per chi cerca un’esperienza più rilassante, il golf è un’opzione da considerare; potreste per esempio recarvi nella zona sportiva di Riscone dove si trova il Golf Club Val Pusteria.

La primavera è anche il momento ideale per praticare il parapendio, offrendo una prospettiva unica sulle valli sottostanti.

Esplorazione di borghi e città storiche

La posizione strategica di Chienes permette di visitare facilmente diversi borghi e città di interesse turistico. A breve distanza si trova Brunico, una cittadina che combina tradizione e modernità, con il suo centro storico caratterizzato da edifici colorati e strade acciottolate. Il Castello di Brunico, situato su una collina sovrastante la città, ospita il Museo della Montagna di Reinhold Messner, offrendo una panoramica sulla cultura e la storia delle popolazioni montane.

Poi c’è Dobbiaco, nota come la “Porta delle Dolomiti”, offre paesaggi mozzafiato e la possibilità di visitare il Lago di Dobbiaco, un incantevole specchio d’acqua circondato da montagne.

Un’altra meta imperdibile, a soli 30 km di distanza, è Bressanone, la città più antica del Tirolo, famosa per il suo Duomo in stile barocco e il chiostro affrescato. Passeggiando per le sue vie, si possono ammirare edifici storici e godere dell’atmosfera rilassata che caratterizza questa cittadina.

In conclusione, un soggiorno primaverile nell’area del Plan de Corones offre un mix perfetto di attività all’aria aperta, relax e scoperta culturale. Che siate appassionati di sport o semplicemente in cerca di tranquillità, la Val Pusteria saprà soddisfare le vostre aspettative regalandovi un’esperienza indimenticabile.