Come scegliere la borsa perfetta per ogni occasione

Le borse sono un autentico ‘must’ per qualsiasi guardaroba femminile, poiché sono tra gli accessori che consentono di completare e personalizzare in maniera unica il proprio outfit. In commercio sono disponibili centinaia di modelli, che differiscono tra loro per dimensioni, materiali, design e stile; ma come scegliere correttamente la borsa da indossare in base all’occasione? Nel nostro approfondimento vediamo quali sono tutti gli aspetti da prendere in considerazione per creare abbinamenti equilibrati e ben riusciti.

L’accessorio giusto in base all’occasione

Al pari degli altri accessori d’abbigliamento, anche la borsa va scelta e abbinata a seconda dell’occasione; in realtà, discorso analogo vale in generale per qualsiasi outfit da indossare in pubblico. L’aspetto principale da prendere in considerazione, da questo punto di vista, è il grado di formalità che contraddistingue l’occasione, ovvero un evento a cui si prende parte o un contesto nel quale si svolge una determinata attività.

Spesso si tende a confondere eleganza e formalità benché, in realtà, si tratti di due concetti molto diversi. Il primo fa riferimento al modo in cui si abbinano i vari elementi che compongono un outfit, in relazione a tessuti, colori, pattern e altre caratteristiche. In generale, maggiore è l’equilibrio complessivo degli abbinamenti, più un look tende ad essere elegante. La formalità, invece, è propria delle singole circostanze ed è spesso legata alla presenza o meno di un dress code. In sintesi, si può optare per un outfit elegante anche in contesti informali, casual o professionali.

A rendere più complicata la scelta contribuisce l’ampia varietà di modelli disponibili tanti nei negozi quanto negli store online: consultando, ad esempio, la sezione con i vari tipi di borsa donna del sito di un brand specializzato come Carpisa si può avere un’idea di quali siano le alternative tra le quali scegliere.

Gli accessori per il lavoro e gli eventi professionali

In contesti lavorativi e professionali, invece, è opportuno propendere per borse più grandi e capienti, soprattutto se si ha bisogno di trasportare cartelle, documenti, laptop e altro materiale. I modelli satchel o doctor sono tra i più gettonati per questo tipo di utilizzi, soprattutto per l’organizzazione degli spazi interni, suddivisi in tasche e scomparti che consentono di suddividere il contenuto in maniera molto funzionale. Allo scopo ben si prestano anche le shopper, le borse a sacca e le tote bag, modelli in grado di coniugare eleganza, sobrietà e funzionalità.

Borse per il tempo libero e lo svago

Anche per un semplice aperitivo tra amici, un caffè o altre occasioni dal tono estremamente informale occorre scegliere il modello ‘giusto’ di borsa; nella maggior parte dei casi può essere sufficiente indossare una bandoliera o una tracolla di medie dimensioni, magari optando per bag dalla linea più o meno sportiva a seconda dell’occasione specifica.

Borse da viaggio e da vacanza

In viaggio o in vacanza, le borse possono rappresentare un accessorio prezioso; anche in tal caso, le possibilità di scelta non mancano di certo. Le opzioni disponibili, infatti, spaziano dagli zaini veri e propri alle classiche borse rettangolari, in grado di coniugare eleganza e funzionalità. Per chi predilige praticità e versatilità, le borse-zaino costituiscono la scelta migliore: integrando comodi spallacci con le classiche maniche da borsa, sono in grado di adattarsi alle esigenze di trasporto più disparate, senza tralasciare il comfort.

Per un’alternativa di stile, invece, è possibile optare per le borse rettangolari o a bauletto; forma e dimensioni consentono di beneficiare di una maggiore capienza complessiva, così da avere sempre con sé tutto il necessario. Inoltre, la combinazione di pattern, materiali e finiture fa sì che questi modelli possano essere indossati anche per aperitivi, passeggiate e altre occasioni casual o informali senza rinunciare ad un tocco di eleganza.