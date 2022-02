Con alle spalle una lunga carriera cinematografica costellata di successi e una famiglia d’arte, Javier Bardem è uno dei volti più amati del mondo del cinema. Ecco allora tutto quello che sappiamo sull’attore spagnolo.

Chi è Javier Bardem

Nato a Las Palmas il 1° marzo del 1969, Javier Bardem è del segno dei Pesci.

Javier cresce in una famiglia d’arte, il padre è José Carlos Encinas Doussinague, la madre, che ha cresciuto i figli da sola dopo che il padre se n’è andato, è invece Pilar Bardem, che è stata un’attrice e la nipote del regista Juan Antonio Bardem. Javier è anche il fratello minore di Carlos e Mónica Bardem, a loro volta attori.

Prima di intraprendere anche lui la carriera nel mondo della recitazione, Javier Bardem ha militato nella squadra di rugby del Liceo Francés di Madrid, arrivando anche a rappresentare la Spagna alle Nazionali giovanili.

La carriera cinematografica

Bardem esordisce nel 1990 con il film “Le età di Lulù” e un anno dopo lo vediamo già all’opera in uno dei film di Pedro Almodóvar, “Tacchi a spillo”.

Nel corso degli anni ha recitato accanto ad attori del calibro di Brad Pitt come in “The Counselor” e Johnny Depp come ne “I pirati dei Caraibi”.

Nel 2017 ha anche vestito i panni del boss Pablo Escobar nel film “Escobar – Il fascino del male”, nello stesso anno prende parte anche ad un’altra pellicola di successo, quella di “Madre!” in cui è co-protagonista insieme a Jennifer Lawrence. Nel 2021 Javier è invece il protagonista del film biografico “Being the Ricardos” per cui interpreta Desi Arnaz e nello stesso anno lo vediamo anche nel cast di “Dune”.

Vita privata e curiosità

Galeotti furono i set per Javier Bardem e l’attrice spagnola Penelope Cruz. La coppia ha recitato insieme in tantissime occasioni, li abbiamo visti insieme in “Prosciutto, prosciutto”, “Carne trémula”, “Vicky Cristina Barcelona”, “The Counselor” ed “Escobar”. I due si sono quindi innamorati e si sono sposati nel 2010. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Leonardo e Luna.

Nel corso della sua carriera Javier Bardem ha collezionato anche due primati: è stato infatti il primo attore spagnolo ad essere candidato agli Oscar come miglior attore protagonista nel 2001, con la sua interpretazione nel film “Prima che sia notte” e il primo attore spagnolo ad aggiudicarsi l’Oscar come miglior attore non protagonista per “Non è un paese per vecchi”, film del 2008 dei fratelli Coen. Javier è testimonial per Greenpeace e tra le sue passioni inoltre, c’è quella per la pittura.