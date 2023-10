Cosa significa sognare di fare l’amore con un parente? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cosa significa sognare di fare l’amore con un parente? L’interpretazione

Nessuno di noi è responsabile di quello che sogna, né può decidere cosa sognare o cosa non sognare. Può infatti capitare di sognare di fare sesso con qualcuno e, a volte, può anche capitare di sognare di fare sesso con un nostro parente. Questa cosa non è così rara come si può pensare e non bisogna vergognarsene se accade, proprio perché, come detto poc’anzi, non siamo noi a decidere cosa sognare o meno. Sognare di fare l’amore con un parente si tratta di un sogno erotico svincolato da componenti incestuose e non ha niente a che vedere con il desiderio sessuale. Il significato è che, nella realtà, amiamo alcuni aspetti caratteriali, o determinate qualità del parente con il quale sogniamo di fare sesso, a tal punto da volerle fare nostre attraverso l’atto sessuale.

Cosa significa sognare di fare l’amore con uno sconosciuto?

Tra i sogni erotici più ricorrenti c’è quello di fare sesso con uno sconosciuto. Questo sogno lascia spazio a due interpretazioni diverse. Da una parte lo sconosciuto con il quale si fa del sesso viene fatto corrispondere a una parte di sé non ancora scoperta oppure una parte di sé che si fa fatica ad accettare. Dall’altra parte può essere invece interpretato come un invito a far venire fuori la parte più trasgressiva di noi, di vivere quindi la sessualità in maniera più piccante di come la stiamo vivendo attualmente nella realtà. Questo è uno dei sogni erotici più diffusi al giorno d’oggi così come sognare di fare l’amore con una donna. Si può pensare che questo sogno possa significare l’attrazione sessuale per una persona dello stesso sesso ma, anche se è possibile, non è in realtà il significato più comune. Nella maggior parte dei casi può infatti stare a significare una insoddisfazione sessuale e sentimentale verso il proprio partner, questo sogno può infatti nascondere il bisogno di una relazione diversa, fatta di dolcezza e attenzioni maggiori di quelle che si hanno. Oppure sognare di fare sesso con una donna può significare semplicemente una forte sfiducia verso il sesso opposto.

Perché facciamo sogni erotici?

Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di fare un sogno erotico e a volte sono delle esperienze o delle fantasie che il sognatore vorrebbe provare nella realtà. I sogni erotici, detti anche sogni sessuali, sono immagini oniriche che possono avere una duplice origine. Da un alto può essere la rielaborazione inconscia di uno stimolo emotivo provato durante la giornata appena trascorsa, dall’altro invece possono esprimere un desiderio soffocato o la volontà di liberare le proprie pulsioni. Per comprenderli appieno bisogna analizzare nel dettaglio la propria situazione famigliare, personale e lavorativa, tenendo conto di tutte le possibili mancanze avute.

