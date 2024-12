Correre fa bene, ma quali sono tutti i benefici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Correre: e se vi dicessimo che fa ringiovanire?

Sappiamo bene quanto fare attività fisica regolarmente sia importante per la nostra salute. Tante persone scelgono la corsa, il running è infatti tra le attività più praticate al mondo. Ma, lo sapevate che secondo gli ultimi studi correre fa anche ringiovanire? Avete capito bene, correre fa regredire l’invecchiamento cellulare di diversi anni. In breve chi corre circa 30-40 minuti per cinque giorni a settimana ha un vantaggio biologico di 9 anni rispetto a chi invece ha una vita sedentaria. Un dato certamente che può spingere molti di noi a valutare la corsa anche se, il consiglio, prima di iniziare un’attività fisica regolare come il running è bene fare una visita medica, anche se si è giovani e in ottima salute. Ma andiamo adesso a vedere insieme quelli che sono tutti i vantaggi dell’andare a correre.

Correre: ecco tutti i benefici

Abbiamo appena visto che l’andare a correre regolarmente può far ringiovanire anche di 9 anni. Il running però ha tanti altri benefici. Andiamo adesso a vederli insieme:

Salute cardiovascolare : fare jogging migliora la salute cardiovascolare e respiratoria e riduce quindi il rischio di malattie cardiovascolari e respiratorie.

: fare jogging migliora la salute cardiovascolare e respiratoria e riduce quindi il rischio di malattie cardiovascolari e respiratorie. Colesterolo: correre aiuta ad abbassare il livello di colesterolo cattivo e aumenta quello buono.

correre aiuta ad abbassare il livello di colesterolo cattivo e aumenta quello buono. Perdere peso : il running è anche ottimo per chi vuole perdere peso in quanto la corsa aumenta il dispendio energetico.

: il running è anche ottimo per chi vuole perdere peso in quanto la corsa aumenta il dispendio energetico. Densità ossea : correre aumenta anche la densità ossea: le ossa infatti dopo i 30 anni si indeboliscono.

: correre aumenta anche la densità ossea: le ossa infatti dopo i 30 anni si indeboliscono. Sistema immunitario: correre secondo alcuni studi aumenta anche il numero di anticorpi, e quindi rafforza il sistema immunitario.

correre secondo alcuni studi aumenta anche il numero di anticorpi, e quindi rafforza il sistema immunitario. Umore: correre, e fare sport in generale, è anche ottimo per migliorare l’umore. Dopo un’intensa attività fisica ci si sente sì stanchi ma anche di umore molto buono.

correre, e fare sport in generale, è anche ottimo per migliorare l’umore. Dopo un’intensa attività fisica ci si sente sì stanchi ma anche di umore molto buono. Funzione cognitiva: il running è ottimo anche per migliorare la funzione cognitiva perché stimola la produzione di nuove cellule cerebrali.

il running è ottimo anche per migliorare la funzione cognitiva perché stimola la produzione di nuove cellule cerebrali. Stress: correre è anche ottimo per ridurre lo stress e, nella vita di oggi, chi di noi non è stressato?

Quindi, come abbiamo visto i benefici del correre sono davvero tanti ma, come detto, prima di iniziare a fare una regolare attività fisica è sempre bene fare una visita medica onde evitare conseguenze anche gravi. Prevenire è sempre meglio che curare.

Correre: a ritmo di musica è ancora meglio

Musica e corsa sono una combinazione vincente anzi, secondo alcuni studi medici, ascoltare musica mentre si corre aumenta le prestazioni del 15 %. Ascoltare brani musicale mentre si fa jogging porta numerosi benefici, tra cui il combattere lo stress e l’alleviare le tensioni. La musica è parte integrante della nostra vita, ci tiene compagnia, ci conforta nei momenti tristi, ci dona energia, insomma ascoltare musica fa sempre bene, a prescindere se si sta facendo sport o meno. Tornando al correre, alcuni studi hanno anche dimostrato che correre ascoltando musica riduce addirittura la fatica, in quanto si è così concentrati sul brano che si sta ascoltando da “dimenticarsi” appunto della fatica che si sta facendo.