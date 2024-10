All’interno di questo articolo vedremo quali sono i migliori stivali da abbinare al fine di valorizzare al meglio un corpo curvy.

Corpo curvy, valorizzalo con gli stivali da abbinare

L’autunno è ufficialmente iniziato da qualche settimana, l’estate e le alte temperature sono ormai un ricordo, così come l’indossare sandali e ballerine. E’ tempo quindi degli stivali. Sono tanti i modelli di tendenza quest’anno, dai cuissardes agli anke boots, passando per i texani. Se avete un corpo curvy, ci sono tipi di stivali in grado di valorizzarlo ancora di più, slanciando la figura e rendendo il look finale ancora più armonioso. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli di stivali di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025, perfetti per chi ha un corpo curvy.

Corpo curvy: i modelli di stivali di tendenza per valorizzarlo

Gli stivali sono senza dubbio la calzatura preferita delle stagioni fredde dalla maggior parte di noi donne. Vediamo insieme quali sono i modelli di tendenza di questo autunno invero 2024 2025 perfetti per valorizzare ancora di più un corpo curvy, che è già bellissimo di suo:

Slouchy Boots : gli stivali slouchy sono uno dei modelli di tendenza, sono quegli stivali caratterizzati da una silhouette morbida e non aderente, che possono arrivare o fino alla caviglia o anche fin sopra al ginocchio.

: gli stivali slouchy sono uno dei modelli di tendenza, sono quegli stivali caratterizzati da una silhouette morbida e non aderente, che possono arrivare o fino alla caviglia o anche fin sopra al ginocchio. Biker : via libera agli stivaletti che arrivano alla caviglia perfetti per chi desidera un look casual e rock.

: via libera agli stivaletti che arrivano alla caviglia perfetti per chi desidera un look casual e rock. Texani : altro modello in super tendenza, gli stivali texani stile cowboy sono ideali non solo per look casual ma anche per look eleganti. Provare per credere.

altro modello in super tendenza, gli stivali texani stile cowboy sono ideali non solo per look casual ma anche per look eleganti. Provare per credere. Cuissardes : i classici stivali che arrivano alla coscia, sempre bellissimi e sempre di tendenza.

: i classici stivali che arrivano alla coscia, sempre bellissimi e sempre di tendenza. Ankle Boots: gli stivaletti da donna amatissimi dalle giovanissime e non solo. Perfetti con pantaloni stretti o leggings.

Corpo curvy: come abbinare al meglio gli stivali

Abbiamo appena visto quelli che sono i modelli di stivali di tendenza questo autunno inverno 2024 2025 perfetti per valorizzare un corpo curvy. Ma vediamo adesso insieme qualche esempio di outfit da cui prendere ispirazione: