Se vi state chiedendo cosa guardare in tv, il nostro consiglio è quello di sintonizzarvi su Rai 2 alle 21.20 venerdì 10 giugno 2022; in onda ci sarà infatti Copperman, film con Luca Argentero uscito nel 2019. La regia è invece di Eros Puglielli, con musiche di Andrea Guerra e produzione Eliofilm e Rai Cinema.

In questo articolo cercheremo di fornirvi qualche dettaglio in più sulla trama e il cast di questa particolare pellicola dalle atmosfere thriller.

Il protagonista Luca Argentero

Ma prima vorremmo soffermarci un attimo proprio su Luca Argentero e sulla straordinaria carriera cinematografica e televisiva che sta conducendo con successo ormai da diversi anni.

L’attore è infatti uno dei pochi, se non l’unico, ad essere riuscito a trasformare l’esperienza del Grande Fratello in qualcosa di veramente concreto e di valore dal punto di vista professionale.

Le collaborazioni con i grandi registi italiani sono ormai all’ordine del giorno. A dargli fiducia per la prima volta fu Francesca Comencini, alla quale seguì Ferzan Ozpetek; poi arrivarono Michele Placido, Marco Risi, Neri Parenti, Claudio Amendola, Riccardo Milani e addirittura Ryan Muphy, che lo fece debuttare nella sua prima esperienza internazionale: Mangia, prega, ama con Julia Roberts.

Anche in televisione è riuscito a distinguersi interpretando ruoli in fiction e serie di successo: da Carabinieri, che segnò il suo debutto come attore nel 2005, a Doc – Nelle tue mani, fino ad arrivare a Le fate ignoranti – La serie, sempre sotto lo sguardo attento di Ferzan Ozpetek.

Insomma, una carriera davvero incredibile e ricca di contenuti eccellenti e film impegnati che fra tre anni arriverà a spegnere le venti candeline.

La trama di Copperman

Ma torniamo al film che verrà trasmesso stasera alle 21.20 su Italia 1 e che uscì per la prima volta nelle sale cinematografiche il 7 febbraio 2019. La trama di Copperman è piuttosto articolata e ruota intorno ad Anselmo, un bambino speciale innamorato della sua amica Titti.

Una volta divetato adulto, Anselmo continua però a guardare il mondo con gli occhi di un bambino e prova ancora grande ammirazione per i supereoi. Ad un certo punto arriva addirittura a credere che il padre lo abbia abbandonato perché doveva rispondere a una missione più grande: quella di salvare il mondo.

Con l’identità di Copperman, ovvero “uomo di rame”, ogni notte combatte il crimine del suo piccolo paese grazie anche all’armatura che il fabbro gli ha costruito.

Ad un certo punto, però, nella sua vita vediamo ricomparire Titti, la bambina – ormai anche lei diventata adulta – alla quale prima di partire aveva giurato amore eterno. E cosa accadrà ve lo lasciamo scoprire stasera durante la visione del film.

Il cast di Copperman

Oltre a Luca Argentero nei panni del protagonista, il cast di Copperman è composto da: Antonia Truppo nei panni di Titti; Galatea Renzi in quelli di Gianna; Gianluca Gobbi interpreta invece Ernesto; Silvano il fabbro è interpretato da Tommaso Ragno; Massimo Poggi fa infine Giovanni.

Nei panni di Anselmo e Titti bambini ci sono invece rispettivamente i bravissimi Sebastian Dimulescu e Angelica Belucci.