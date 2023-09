Contouring viso: cos’è e come farlo

Sul viso possono comparire dei piccoli difetti o inestetismi che è possibile ridurre grazie a una tecnica che vede l’uso di prodotti di make up indicati a tale scopo. Si tratta del contouring viso che permette di migliorare i risultati del volto in modo che sia uniforme e omogeneo. Scopriamo come applicarla e cosa usare.

Contouring viso

Si tratta di una tecnica resa di tendenza e di moda dalle celebrities. Il contouring viso permette infatti di truccare il viso in modo da ridefinire e migliorare i contorni. Solitamente si usa per coprire eventuali difetti o inestetismi. In caso di naso con un po’ di gobba, questa tecnica può aiutare a nascondere e minimizzare il difetto.

Grazie ai vari prodotti di make up come il correttore e il fondotinta, permette di creare e realizzare un gioco di luci e ombre. Una tecnica che non solo nasconde e copre i difetti, ma va a valorizzare ed esaltare i punti di forza e i lineamenti del volto. Gioca sul contrasto tra zone d’ombra grazie alla terra e di luce con l’illuminante.

Nonostante copra i difetti e giochi con le luci e ombre, aiuta a mantenere un aspetto assolutamente naturale e fresco. Il contouring viso permette di rendere il volto più armonioso e uniforme, oltre che omogeneo con poco tempo e in maniera giusta. Con pochi strumenti, tra cui un pennello che sia specifico e prodotti indicati, si ottiene un buon risultato.

Si possono truccare sia il naso che gli zigomi, ma anche il mento e la fronte. Basta solo capire come farlo e cosa usare. Oltre alle aree citate, è possibile approfittare di questa tecnica anche per altre zone del viso come per esempio gli occhi in modo da risaltare maggiormente oppure le labbra, magari con rossetti e finish illuminanti.

Contouring viso: cosa usare

Nel momento in cui si decide di optare per la tecnica del contouring viso, bisogna anche capire quali sono i prodotti maggiormente indicati da usare. Si può optare per un trucco in polvere, in crema o liquido. Le formule in liquido o crema sono l’ideale perché facili da usare e permettono di garantire un risultato naturale.

I prodotti in polvere sono maggiormente indicati per mani esperte. Le palette per il contouring disponibili in commercio sono adatte per questa tecnica dal momento che risultano essere molto pratiche, oltre al fatto che è possibile portare anche in borsa o viaggio per usarle in ogni momento coprendo così gli inestetismi.

Per quanto riguarda i prodotti in crema per il contouring viso sono nettamente migliori e moltissimi tendono a usarli al posto di quelli in polvere perché sono più facili anche da sfumare. gli stick, per esempio, sono l’ideale per coloro che si approcciano a questa tecnica e hanno una modulazione intensa. Inoltre, molti hanno il pennello in dotazione per applicarlo.

Non possono poi mancare i vari tipi di pennelli indicati per questa tecnica e che si adattano a ogni prodotto che si utilizza, che sia in crema, in polvere oppure liquido.

Contouring viso: prodotti Amazon

Per questa tecnica si ha bisogno dei migliori prodotti che è possibile ordinare su Amazon approfittando di sconti e prezzi imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. La classifica mostra i tre migliori articoli, tra blush e pennelli per il contouring viso da fare a casa scelti tra i più funzionali e desiderati dalle consumatrici.

1)Nyx Professional Make Up

Una palette con ben 8 tonalità per il contouring dalle tonalità chiare e scure che colpiscono i tratti. Si possono mixare tra loro i vari colori per creare un look personalizzato. Un prodotto in polvere da usare un pennello per poterlo applicare sulle aree interessate e sfumare bene per ottenere l’effetto desiderato.

2)La bacchetta di beauty per il contouring

Un blush liquido dalla texture leggera che dura tutto il giorno senza appesantire la pelle. Si compone di tre prodotti con applicatore in spugna in modo da stendere bene il correttore. Una texture illuminante, facile da applicare e a lunga durata.

3)Pennelli make up contouring professionali

Sono pennelli adatti per il contouring viso con fibre morbide al tatto che garantiscono di applicare il prodotto in modo uniforme. Un set di pennelli per stendere il fondotinta e altri prodotti. Dal design professionale e di lunga durata.

Con i prodotti adatti come il fondotinta, bisogna anche capire come fare il contouring viso con i consigli giusti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.