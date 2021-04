Quale metodo di epilazione scegliere per le sopracciglia: pro e contro di filo arabo, pinzetta e cera.

Filo, pinzetta o cera: quale scegliere per le sopracciglia?

La depilazione delle sopracciglia dipende molto dalla forma naturale che esse assumono in ognuna di noi, ma anche dalla moda.

Infatti ogni anno si assiste a nuovi modi di tendenza di portare le sopracciglia: ad ali di gabbiano, incolte o spettinate.

I metodi per la depilazione e per dare forma alle sopracciglia sono essenzialmente tre: il filo arabo, la ceretta e la pinzetta. Ognuno di essi ha i suoi pro e contro. L’importante è capire quale di essi è maggiormente adatto a sé. Fondamentale si rivela, inoltre, capire quale forma naturale assumano le nostre sopracciglia, in modo da non creare inestetici ‘buchi’ o forme non adatte al viso.

Filo arabo

Il filo arabo è una delle tecniche per l’epilazione più innovative sulla scena beauty. Si tratta di un filo di cotone, teso e annodato in modo da poter strappare il pelo dal bulbo pilifero. Una tecnica quindi che estirpa la radice del pelo, se fatta bene, impedendo una ricrescita rapida. Un altro vantaggio del filo arabo è che non provoca irritazione sulla pelle e la lascia ben levigata.

Svantaggio è che il fai da te è impossibile.

La tecnica è difficile da imparare e da fare su sé stesse: ci si deve rivolgere ad un centro estetico.

Pinzetta

La pinzetta è sicuramente il metodo di depilazione delle sopracciglia più utilizzato, rapido e facile da fare anche a casa. Il pelo deve essere strappato dal verso giusto e in modo da eliminarlo dalla radice: spezzarlo implicherebbe una ricrescita più veloce oppure l’incarnimento dello stesso.

Per quanto riguarda la pinzetta, gli svantaggi sono: è un metodo alquanto doloroso, perché il pelo viene strappato singolarmente e lentamente. Bisogna inoltre essere precisi per evitare di creare ‘buchi’ nella forma delle sopracciglia.

Ceretta

Anche la ceretta è un metodo molto utilizzato per l’epilazione delle sopracciglia. Molto veloce e quasi indolore, permette di eliminare il pelo alla radice. Attenzione al fai da te: lo strappo mal fatto potrebbe causare danni estetici poco riparabili. Meglio utilizzare inoltre le striscette depilatorie apposite che si trovano in commercio, al posto della cera liquida.

Molti specialisti di estetica la sconsigliano perché la cera è troppo aggressiva per una parte delicata del corpo quale il viso. Si possono avere infatti irritazioni.

