TikTok, lo sappiamo, è un vero e proprio generatore di tendenze. Lo abbiamo visto per esempio anche con la tecnica per accompagnare il sonno e lo vediamo sempre più spesso quando si tratta di trucchetti make up. Un po’ come un Re Mida 2.0 infatti, qualsiasi cosa pubblicata su questo social, se ha buone possibilità di diventare virale allora lo diventerà.

L’ultimo interessante trend che si è diffuso sul social più amato dalla GenZ riguarda proprio il mondo del make up e, per essere precisi, un nuovo particolare metodo per stendere il correttore. Scopriamo di più.

Come stendere il correttore secondo TikTok

Ammettiamolo, quando si tratta di argomenti come beauty e make up, qualsiasi consiglio è ben accetto se può aiutare a semplificarci la vita e nascondere, il più possibile, tutte quelle imperfezioni con cui proprio non riusciamo a sentirci a nostro agio.

È proprio con queste premesse infatti, che il nuovo “trucchetto” make up si è diffuso così facilmente sul social che ormai da tempo non riguarda più solo i balletti e le canzoni cantate in play-back. Stiamo parlando del Concleaner Glasses Hack, basta infatti cercare questo hashtag per vedere comparire tantissimi video di beauty addict che si mostrano mentre provano questo particolare tip. Scopriamo allora di cosa si tratta più nello specifico.

Come realizzare un Concleaner Glasses Hack perfetto

Se anche voi vi state chiedendo come realizzare un Concleaner Glasses Hack degno di una vera make up artist ecco la risposta. Bisogna semplicemente applicare il correttore letteralmente intorno agli occhi, da sopra le palpebre mobili fino alla zona delle occhiaie, quasi a disegnare appunto un paio di occhiali (da qui il nome del metodo). In questo modo si andranno a nascondere tutte le imperfezioni cromatiche, con il risultato di una pelle dall’aspetto più omogeneo e ovviamente, più il correttore sarà coprente più sarà soddisfacente il risultato.

Per applicare il vostro correttore potrete utilizzare lo scovolino apposito o le vostre dita, mi raccomando però, ben pulite! Per procedere alla stesura del prodotto invece vi servirà una beauty blender, ma se ne siete sprovvisti anche le mani andranno bene. In ogni caso, il consiglio è quello di fare attenzione al modo in cui andrete a stendere il prodotto.

Consigli per trattare la zona delicata degli occhi

La zona del contorno occhi è la zona più delicata del nostro viso. Basta trattarla nel modo sbagliato per un periodo prolungato di tempo per agevolare la spiacevole comparsa di rughe precoci. Proprio per questo motivo, come abbiamo detto, è importante prestare attenzione al modo in cui vengono applicati i prodotti in quest’area.

Che decidiate di utilizzare, come suggerito, le vostre dita o una beauty blender allora, il consiglio è quello di diffondere il prodotto sulla zona tamponandolo delicatamente (e sottolineiamo delicatamente, soprattutto per chi tende a soffrire di emicrania) e non strisciandolo.