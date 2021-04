Le quattro tendenze più in voga su TikTok in campo beauty e skincare.

Tendenze beauty Tiktok

Nulla crea più tendenze di Tiktok, soprattutto tra i più giovani. Molte di esse sono innocue e mirano solo al divertimento, altre invece sono potenzialmente pericolose se seguite alla lettera.

Il campo in cui i nuovi trend prendono maggiormente piede è sicuramente quello beauty, comprendente sia il make-up che la skincare. E proprio per questo, molti beauty guru ripropongono quanto in tendenza su TikTok anche su Instagram e su Youtube. Seguiti da migliaia di followers, diventano una sorta di esempio da seguire, sempre con attenzione.

Ecco le tendenze beauty più diffuse e copiate su TikTok.

Lentiggini

Un trend che in realtà non è mai passato di moda e ritorna ogni anno con l’arrivo della bella stagione: le lentiggini finte.

I modi per crearle sono innumerevoli. Uno dei più efficaci è l’utilizzo di una matita per sopracciglia marrone, con cui formare piccole lentiggini dove si desidera. Altro modo è con un eyeliner liquido. Assolutamente vietato utilizzare spray per ricrescita per capelli, non adatto alla pelle.

Occhiaie scure

Buona notizia per chi soffre di occhiaie. Fra i trend più in voga c’è quello di eliminare il correttore sotto gli occhi e accentuare le occhiaie con matite, ombretti marroni o viola. Proprio come insegna la beauty guru Danielle Marcan, l’ideale è utilizzare matitone o rossetti grandi e applicare il prodotto sulle occhiaie, sembrerà strano, ma questa volta per enfatizzarle.

Jade Roller

Proprio a TikTok deve il suo grande ritorno la tecninca del Gua-Sha, ovvero il massaggiare il viso con un rullo di giada. Ovviamente nulla è provato, ma pare che con questa tecnica i prodotti della skincare penetrino in modo migliore nella pelle. Che sia vero o meno, fatto sta che il massaggio del viso con il jade roller può essere un rituale benefico per prendersi cura di sé.

Fondotinta mosaico

Tra le tendenze più seguite, soprattutto tra le beauty blogger, c’è quella del fondotinta a mosaico. Dopo aver in due il viso con una linea bianca, procedere a suddividere il resto in piccolo quadratini, i queli dovranno essere colorati in modo diverso con fondotinta, blush, correttore e prodotti per il contouring. Una volta realizzato il mosaico, con una spugnetta umida mixare i colori. Il risultato, almeno secondo i tiktoker che hanno partecipato alla challenge, è quello di una base perfetta.