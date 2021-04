Da Gigi Hadid a Chiara Ferragni. Le influencer più famose del momento, con l’aiuto dei loro make up artist più fidati, dettano le tendenze anche in fatto di make up più in generale e anche di make up correttivo. Se volete rendere le vostre labbra più carnose, il trucco potrebbe essere la soluzione!

Come rendere le labbra più carnose con il trucco

Desiderate labbra più carnose ma non volete ricorrere a metodi dolorosi come il filler con acido ialuronico, o molto rischiosi come il trend spopolato sui social del “fullips”? Sarete felici di sapere allora, che il trucco può regalarvi questo effetto all’occorrenza. La tendenza make up è già stata provata dalle influencer del momento, che non possono più farne a meno. Ma non vi preoccupate, non si tratta di metodi costosi, non vi servirà altro se non ciò che già sicuramente avrete nel vostro beautycase.

La modella americana Gigi Hadid e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni sfoggiano già da tempo questa tendenza. Le loro labbra appaiono più carnose pur mantenendo l’effetto naturale dato dalle tinte labbra effetto nude. Ma come fanno?

Come rendere le labbra più carnose con il trucco: il make up di Gigi Hadid

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Gigi Hadid ha condiviso un reel in cui mostra un tutorial firmato Maybelline New York.

La Hadid si affida alle mani esperte della bravissima make up artist Erin Parson per la realizzazione di un make up completo di tutte le tendenze del momento, come le sopraciglia effetto “insaponato”.

Per le labbra della modella, la Parson utilizza un colore di una tonalità più scura rispetto a quella naturale della Hadid e lo stende con un pennellino labbra un po’ più grande rispetto a quelli utilizzati di solito per compiere questa operazione. I movimenti per la stesura del colore sono laterali e puntano a superare leggermente i bordi esterni. Il trucco labbra viene completato con un po’ di gloss.

Come rendere le labbra più carnose con il trucco: il make up di Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni ha un make up artist di fiducia. Si tratta di Manuel Mameli, l’ideatore dietro quei make up che diventano una sorta di tratto distintivo dell’influencer. Il trucco occhi luminosissimo sfoggiato spesso da Chiara ne è un perfetto esempio.

Mameli ridisegna con la matita nude il contorno labbra dell’influencer, andando leggermente fuori dal bordo. Successivamente, con l’aiuto di un pennellino sfuma il tratto per togliere l’effetto della linea netta. In questo modo andrà a creare un effetto ottico che darà più volume alle labbra. Per rifinire il make up labbra Mameli applica un rossetto nude, e al centro picchietta una tonalità più chiara o un illuminante (se non lo avete andrà bene anche un ombretto shimmer).

Come rendere le labbra più carnose con il trucco: gli altri metodi Come rendere le labbra più carnose con il trucco: gli altri metodi

Un altro metodo da provare è il gioco di chiaroscuri dato dall’abbinamento di due matite con due nuance diverse. Come prima cosa si disegnano le labbra con la matita più chiara, come secondo step sull’arco di Cupido si applica la matita di un tono più scuro del colore già utilizzato, per poi sfumarlo.

C’è chi poi utilizza direttamente due rossetti, ovviamente anche questi di due toni leggermente diversi. Per prima cosa si stende il rossetto più scuro sulle labbra, successivamente si passa il rossetto più chiaro solo sulla parte centrale.

Come rendere le labbra più carnose con il trucco: i segreti Come rendere le labbra più carnose con il trucco: i segreti

Un pennello per le labbra leggermente più grande, i lip gloss per riflettere la luce e distogliere l’attenzione dal contorno, matite e rossetti tutti sui toni più chiari e più scuri del nude, a seconda del vostro incarnato. Come avete potuto leggere dall’articolo, i segreti per ottenere labbra più voluminose, non sono poi così…segreti. Si tratta solo di imparare ad utilizzarli al meglio.