Non sempre si riesce a dare ai propri capi la sensazione di fresco e di pulito. Per poterlo fare, basta semplicemente profumare cassetti e armadi che permettono di dare una fragranza diversa ai vari luoghi della casa. Scopriamo come poterlo fare con soluzioni naturali adatte a tutti che sicuramente risultano efficaci.

Come profumare cassetti e armadi

Sono mobili molto importanti in quanto i cassetti e gli armadi sono angoli dove sistemare panni, calze e molto altro. Profumare questi angoli di casa, della propria camera da letto è importante in quanto dona una sensazione di pulito e di fresco quotidianamente e per buona parte dell’anno con i prodotti giusti.

Con questo metodo si avranno sempre abiti e accessori profumati come fossero nuovi. Una sensazione molto piacevole dal momento che permette di tenere alla larga anche gli insetti come le tarme che sono attratte da determinati filati e dai vestiti. In questa maniera sicuramente staranno lontano dal momento che non amano molto questi profumi e odori.

A tal proposito, scegliere come profumare i cassetti e armadi non è facile considerando che sono tantissimi i prodotti in commercio. Si va da soluzioni naturali che si tramandano di generazione in generazione sino ad altri considerati salva tempo che si basano su essenze naturali e oli essenziali in modo da diffondere i loro aromi.

Come profumare cassetti e armadi: rimedi

Per profumare i cassetti e armadi giungono alla memoria i vecchi rimedi della nonna che sono sempre efficaci e utili. Le nonne sanno proprio come fare in quanto detentrici di segreti che sicuramente possono essere utili, non solo per la camera, ma anche per la cucina e la casa, in generale.

I fiori di lavanda sono sicuramente i rimedi maggiormente noti anche perché freschi, naturali e dal sapore delicato. Si possono raccogliere nei prati, far essiccare gli steli per poi metterli in sacchettini di cotone e di organza da porre in camera o nell’armadio tra i vestiti proprio per profumare questi angoli della casa.

Le saponette dal loro profumo intenso sono l’ideale per profumare cassetti e armadi. Chi ama i profumi maggiormente freschi può optare per soluzioni a base di mughetto, arancia e anche toni agrumati. Un altro rimedio è la carta profumata, ovvero fogli che emanano un profumo e che non macchiano i capi.

Ci sono poi altre soluzioni da adottare come i sacchetti profumati che si trovano in commercio oppure online e che sono di vari aromi oppure le perle o ancora dei rimedi da appendere il cui aroma si diffonde in tutta la stanza.

