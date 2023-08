Scopriamo insieme come lavare le spazzole Ghd, sempre più amate e utilizzate. È importante prendersi cura delle spazzole e dei dispositivi che si utilizzano sui propri capelli, per cercare di farli durare più a lungo.

Come lavare le spazzole Ghd? La guida per farle durare di più

Le spazzole liscianti Ghd sono sempre più amate e più apprezzate dalle donne che vogliono prendersi cura della propria chioma e ottenere dei capelli perfettamente lisci. Ghd è famosa per le sue piastre che, proprio come le spazzole, meritano una certa attenzione e una certa manutenzione. Utilizzare spesso i dispositivi Ghd comporta anche una costante manutenzione e una continua pulizia, per avere la certezza che le proprie spazzole liscianti possano durare più a lungo possibile. Steve Elstein, vicepresidente del dipartimento Ricerca&Sviluppo del prodotto di Ghd, come riportato sul sito ufficiale, ha svelato qualche consiglio per riuscire a pulire le piastre e le spazzole, in modo da continuare ad utilizzarle più a lungo, per un perfetto stile quotidiano. Prima di tutto è importante sottolineare che le spazzole liscianti Ghd devono essere pulite ogni tre mesi, così come le piastre. Steve Elstein ha spiegato che se non si puliscono le spazzole e le piastre Ghd si rischia di rovinare anche i propri capelli. Questo accade perché i vari spray e prodotti per i capelli non si accumulano solo sulla chioma ma anche sui dispositivi che vengono utilizzati quotidianamente.

Come lavare le spazzole Ghd? Consigli utili per la manutenzione

Il consiglio principale è quello di spegnere il dispositivo e staccare il cavo dalla presa elettrica prima di pulirlo. È importante non usare acqua o prodotti contenenti acqua perché potrebbe essere pericoloso. È raccomandato anche di non usare salviette umidificate, a meno che non siano biologiche o degradabili, in quanto generalmente contengono plastica. Prima di utilizzare la spazzola Ghd dopo la pulizia, ricordatevi di assicurarvi che sia perfettamente asciutta. In realtà la pulizia della spazzola non è così complicata. Prima di tutto è importante rimuovere i resti di capelli, con l’aiuto di un oggetto dalla punta fine. A Questo punto bisogna pulire le setole dal sottile strato di sporco che potrebbe essersi accumulato, magari usando un vecchio spazzolino da denti leggermente inumidito, che deve essere passato tra le setole della spazzola elettrica, orizzontalmente e verticalmente, senza dimenticare nessuna zona. Si può usare anche un panno sottile leggermente inumidito da far scorrere tra le setole. Ricordatevi di asciugare la spazzola con un panno asciutto. Potete lasciare la spazzola da qualche parte in attesa che si asciughi bene, per poi ripassare il panno asciutto tra le setole. Prima di accendere il dispositivo e utilizzarlo è estremamente importante accertarsi che la spazzola sia realmente asciutta, per evitare situazioni pericolose.