Le imperfezioni della pelle sono tante e tendono a dare fastidio e a causare disagio anche a livello psicologico, soprattutto se si trovano sul viso. Borse sotto gli occhi, occhiaia, punti neri, segni del tempo, brufoli, ecc: insomma, sono già troppe, per di più se si aggiungono quelle causate dalla mascherina in questo periodo in tempo di covid, non se ne esce più.

Ma fortunatamente a tutto questo c’è un rimedio: vediamo qui di seguito i consigli su come evitare i brufoli da mascherina.

Come evitare i brufoli da mascherina

Per cercare di evitare la comparsa di brufoli ed imperfezioni sul viso a causa della mascherina, è importante partire da una buona skincare. La beauty routine è infatti uno step necessario ed indispensabile per mantenere la pelle pulita e al riparo da batteri, inquinamento, ecc.

Vediamo i passaggi da seguire.

Detersione

Bisogna iniziare da una buona detersione che sia in grado di pulire in profondità la pelle, eliminando sebo e batteri. Per le pelli più sensibili o grasse, è bene usare detergenti in gel specifici che al loro interno contengano anche sostanze purificanti. Mentre per le pelli normali, va bene utilizzare un normale latte detergente.

Esfoliazione

Per prevenire la comparsa di brufoletti, è anche importante aggiungere alla propria skinroutine lo step dell’esfoliazione. Almeno una o due volte alla settimana, un bel scrub viso specifico per il proprio tipo di pelle permetterà di avere una pelle più pulita, limpida e pronta per gli altri cosmetici.

Maschere purificanti

Oltre allo scrub, almeno una volta a settimana, è fondamentale concedersi un momento di relax con una bella maschera purificante. Ad esempio quelle all’argilla sono ottime per rimuovere il sebo in eccesso e purificare i pori.

Creme sorbetto

Infine, le creme sorbetto sono indicate per lenire la pelle evitando di occludere i pori, soprattutto nelle zone interessate e coinvolte dalla mascherina.