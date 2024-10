Come avviare un business nel mondo del fitness

La corsa alla forma fisica perfetta, la voglia di vivere bene e la ricerca di uno stile di vita sano e attivo e di un benessere completo hanno spinto il mondo del fitness verso una crescita costante e continua negli ultimi anni. Questa espansione ha reso il settore molto interessante dal punto di vista delle occasioni di business, con tante opportunità in più rispetto al passato.

Oggi chi sceglie di avviare un’attività in questo contesto può infatti puntare su format nuovi e meno deleteri dal punto di vista economico, come ad esempio aprire palestra in franchising, creare pacchetti di allenamento online o sviluppare progetti di sessione one to one individuali in location attrezzate, ma più piccole rispetto a quelle tradizionali.

In questo articolo analizziamo questi tre nuovi modelli di business per chi vuole entrare nel mondo del fitness 2.0.

Palestra in franchising

Se un tempo per aprire una palestra servivano tutta una serie di procedure complesse e decisamente costose, con il nuovo format del franchising l’avvio di questa attività è diventata non solo più semplice, ma anche più vantaggiosa.

Aprire una palestra in franchising significa infatti avviare un business “sfruttando” il marchio, l’esperienza e gli strumenti di un’Azienda madre (franchisor): stiamo parlando di un Brand già affermato sul mercato, che diventa una vera e propria guida che fornisce supporto, consulenza, affiancamento e un modello di business già consolidato. Questo genera tutta una serie di vantaggi cruciali: un investimento iniziale più basso rispetto al partire da zero in autonomia, formazione su aspetti gestionali, operativi e tecnici, rischio d’impresa ridotto e accordi commerciali migliori.

Tra le tendenze in questa direzione, quella di aprire una palestra in franchising nel mondo dell’Allenamento con Elettrostimolazione Attiva è tra le più popolari e di successo del momento, in quanto punta su un’idea innovativa con opportunità di crescita rapide e concrete.

Allenamento online

Cresciuto fortemente durante il periodo Covid, l’allenamento online è rimasto tra i trend del mondo del fitness per la comodità delle sessioni e la possibilità di mantenersi in forma anche con poco tempo a disposizione.

Da qui lo sviluppo di questo modello di business ibrido, con la nascita di “personal trainer digitali” che forniscono sessioni registrate e allenamenti personalizzati da svolgere in modo individuale o in gruppo e che necessitano di pochi attrezzi, così da essere effettuati facilmente in qualunque contesto.

Sessioni one to one

Un’altra tendenza nel mondo del fitness moderno è quella del personal trainer privato: stiamo parlando di allenamenti one to one in piccole palestre attrezzate per l’evenienza, con un professionista a completa disposizione.

In questo caso, l’investimento iniziale è più alto rispetto ad aprire una palestra in franchising oppure offrire sessioni online, ma il costo dei singoli allenamenti garantisce un ritorno dell’investimento più rapido. Inoltre, per chi ama questo mestiere, la soddisfazione finale è più elevata, in quanto il lavoro one to one permette di dedicarsi completamente ad ogni singolo cliente.