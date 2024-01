Come apparecchiare la tavola: consigli per Natale

Con il Natale che si avvicina, la propria casa sta per essere invasa da parenti e amici che giungono per la cena della vigilia o il pranzo. Per fare bella figura, è necessario apparecchiare la tavola di Natale nel giusto modo con una serie di suggerimenti e di idee che è possibile trovare nei paragrafi seguenti in modo da stupire i commensali.

Come apparecchiare la tavola a Natale

Il Natale è ormai alle porte e, per l’occasione, oltre agli addobbi e decorazioni che sono stati già portati a termine, non può sicuramente mancare la mise en place. Apparecchiare la tavola a Natale è ormai una tradizione per accogliere nel modo migliore gli amici e parenti che verranno a cenare o pranzare insieme per queste festività.

I colori che si scelgono, i dettagli a cui badare fanno sicuramente la differenza, specialmente quando si tratta della tavola natalizia. Sono inoltre l’occasione per raccontare qualcosa della propria personalità, ma anche del modo in cui si vivono questi festeggiamenti e la convivialità della tavola, fatta non solo di manicaretti, ma di molto altro.

Solitamente la tavola a Natale è un aspetto che si tende a sottovalutare a cui si bada soltanto all’ultimo, ma in realtà non è così dal momento che bisogna dedicargli il giusto tempo e aspetto. Una tavola che sia ben apparecchiata sicuramente preclude anche a una buona cena e una festa che si ricorderà per diverso tempo, non solo per le leccornie.

Come apparecchiare la tavola a Natale: idee

Ovviamente per apparecchiare la tavola a Natale molto dipende anche dal numero di invitati e dal tipo di cena o pranzo che verrà servito. Una tavola ben apparecchiata con delle porcellane oppure dei piatti e delle stoviglie finemente decorate è l’ideale per uno stile maggiormente elegante e raffinato, proprio come vogliono i festeggiamenti.

Il rosso e il verde, nei tovaglioli o anche nel colore della tovaglia, non possono assolutamente mancare dal momento che fanno parte della tradizione natalizia. Un servizio di piatti bianco, magari ricercato e impreziosito da qualche decoro, è sicuramente l’ideale. La tovaglia può essere bianca in lino o rossa con qualche rametto di agrifoglio.

Per apparecchiare la tavola a Natale non può mancare il vischio che è ottimo come centrotavola o anche delle candele rosse che danno un tocco e un’atmosfera diversa alla festa. Per quanto riguarda le vettovaglie, si consiglia di optare per dei bicchieri in cristallo decorato per brindare insieme. Il runner e il centrotavola completano sicuramente la mise en place delle feste.

Un’idea ottima sono sicuramente i segnaposto che si trovano in commercio in diverse forme, materiali e anche dimensioni. Per quanto riguarda il resto degli accessori molto dipende dal proprio gusto e dallo stile della propria casa.

Come apparecchiare la tavola a Natale: dove ordinare

La mise en place è l’elemento in più e, per tutti gli articoli, Amazon è l’e-commerce ideale con varie offerte e promozioni imperdibili. Se si clicca la foto si notano le varie caratteristiche. Qui una classifica di alcuni articoli per apparecchiare la tavola a Natale scegliendo tra le cose maggiormente desiderate e apprezzate con una descrizione di ogni utensile.

1)Runner da tavola Natale tovaglia

Un runner a tema natalizio con simboli quali fiocchi di neve e pupazzo di neve che aiutano a rendere l’atmosfera delle feste ancora più magica. In cotone e lino, molto comodo e pratico. Una stampa moderna con colori vivaci adatta per il soggiorno o la sala da pranzo.

2)Romadedi portacandele decorativo natalizio

Un candeliere ottimo come centrotavola per il Natale. Un design con renna, cervo e altri elementi decorativi come la bacca rossa che sono un elemento d’arredo per il clima delle feste. Richiama le atmosfere shabby e si abbina a uno stile vintage e rustico. Si possono usare sia insiemi che separati.

3)Thun set 6 piatti Sweet Christmas

Un set del marchio Thun che comprende 6 piatti suddivisi tra piatto piano, fondo e da dessert. In ceramica con decorazioni natalizi e bordature di colore rosso. Un set molto elegante e quindi adatto per le festività.

Oltre ad apparecchiare la tavola per Natale, ecco alcune ricette natalizie per stupire gli ospiti con i manicaretti.