Certamente, nella sua figura di giudice piuttosto schietta ed esigente, Ambra Angiolini sta facendo molto parlare di sé nel corso di questa edizione di X Factor 2022 che per la prima volta la vede coinvolta. Ma in questo caso si parla di lei per un’altra ragione, ben lontana dai palcoscenici e dagli schermi: Ambra, infatti, ha condiviso con i suoi followers di Instagram la sua ultima manicure, confermandosi sempre grintosa e al passo con le tendenze del momento in termini di look e beauty.

Manicure: l’esempio di tendenza lo fornisce Ambra Angiolini

L’attrice ha condiviso una foto della sua manicure appena terminata realizzata da Emanuela Pecora. La sua scelta è andata su uno smalto dal colore blu notte intenso, nella versione opaca. Unghie corte, squadrate e grintose, molto allineate sia al suo stile rock che abbiamo avuto modo di apprezzare anche nel corso del talent show di Sky sia con le mode del momento in termini di unghie.

Sembra infatti chiaro che per questa stagione invernale sarà proprio il blu a farla da padrone, considerando anche le tante proposte di smalti in questa tinta proveniente dai vari brand di beauty.

Manicure: il tema dark va per la maggiore per questo inverno

Se è vero che nel corso dello scorso anno i colori pastello hanno avuto la meglio, sembra appunto che per l’inverno 2022-2023 debbano essere soppiantanti da una tendenza decisamente più dark.

E bando al solito nero, dunque, in favore del blu notte in tutte le sue varianti.

Che sia su unghie lunghe o corte, squadrate o a mandorla o ancora che sia brillante, opaco, semplice o impreziosito da brillantini la tinta blu scurissima ben si adatta a ogni look. Meno sferzante del nero, che per alcune potrebbe ancora essere troppo audace o troppo cupo, il blu notte fornisce un’alternativa non solo più portabile ma anche più elegante e di classe, senza però scadere nella prevedibilità.

Nel mondo della manicure, dando una sbirciata online ai profili delle nail artist e agli storie di beauty, si può intuire subito che il tema dark si sta davvero imponendo, quantomeno per il periodo invernale. Un’altra tendenza ben identificabile è quella della french manicure, dove il blu viene spesso realizzato tono su tono: dunque, la classica parte di unghia che nel french sarebbe bianca, viene invece realizzata di un blu scuro leggermente diverso dalla base (ad esempio base blu opaca e punta dell’unghia blu lucida). Il blu notte, per altro, è un colore che ben si sposa anche con le diverse finiture di gioielli e accessori, dunque sia con l’argento che con l’oro e con l’oro rosa.

A livello di proposta di smalti, il mercato è chiaramente molto vasto: si può trovare la versione dark blue sia tra i prodotti Sephora a un prezzo più abbordabile (3,99 euro) sia tra quelli più costosi di Faby a 65 euro. Una via di mezzo può essere la proposta di OPI a 16 euro. Ce n’è davvero per tutti i gusti per realizzare un look che sia anche adatto alle festività.