Il colore Pantone del 2025 è il Mocha Mousse. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarlo al meglio.

Mocha Mousse: il colore Pantone del 2025

Il colore Pantone del 2025 è il Mocha Mousse, ovvero quella tonalità di marrone calda che spazia dal cioccolato al caffè. Un colore delicato e intenso, in grado di trasmettere calore e dolcezza. Il Mocha Mousse sarà quindi la tonalità protagonista dei nostri look in questo 2025 anzi, tra l’altro, lo abbiamo anche già visto lo nelle ultime sfilate della Primavera Estate 2025. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono i capi e gli accessori must have di questa tonalità, per poi vedere qualche idea di look da cui prendere ispirazione.

Mocha Mousse: i capi e gli accessori must have

Come abbiamo appena visto, è il Mocha Mousse il colore Pantone del 2025. Prima di vedere qualche idea di look da cui potete prendere ispirazione, andiamo a vedere insieme quali sono i capi e gli accessori must have di questa tonalità:

Denim : avete capito bene, questo 2025 a spopolare non è il classico jeans sui toni del blu e dell’azzurro, ma quello sui toni del marrone, in piena tendenza Mocha Mousse.

: avete capito bene, questo 2025 a spopolare non è il classico jeans sui toni del blu e dell’azzurro, ma quello sui toni del marrone, in piena tendenza Mocha Mousse. Top : i top in satin o in pizzo color Mocha Mousse sono tra i capi più sensuali da avere nel proprio guardaroba quest’anno.

: i top in satin o in pizzo color Mocha Mousse sono tra i capi più sensuali da avere nel proprio guardaroba quest’anno. Blazer: uno dei capi più amati e indossati da noi donne, questo 2025 rigorosamente sui toni del beige.

uno dei capi più amati e indossati da noi donne, questo 2025 rigorosamente sui toni del beige. Pantaloni : un paio di pantaloni sartoriali sui toni del marrone sono la scelta perfetta per un look elegante e formale.

: un paio di pantaloni sartoriali sui toni del marrone sono la scelta perfetta per un look elegante e formale. Borse: non possono mancare le borse Mocha Mousse, in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi look.

non possono mancare le borse Mocha Mousse, in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi look. Scarpe: anche le scarpe, che siano décolleté, sandali o stivali, sui toni del marrone sono la scelta super cool dell’anno.

Mocha Mousse: i look della moda

Dopo aver visto quelli che sono i capi e gli accessori Mocha Mousse must have per questo 2025, andiamo a vedere insieme come abbinarli al meglio: