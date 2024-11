La calzatura must have dell’inverno 2024 2025 sono gli stivali. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli più in voga.

Stivali: la calzatura must have dell’inverno 2024 2025

Manca poco all’arrivo dell’inverno e la calzatura must have di questa stagione fredda sono loro, gli stivali. Questo inverno 2024 2025 di forte tendenza sono gli stivali marroni, dal caffè al cioccolato passando per il caramello. Quello che è certo è che un paio di stivali marroni non può proprio mancare nel vostro armadio! Se ancora dovete fare gli acquisti per la prossima stagione fredda, andiamo a vedere insieme quali sono i modelli di stivali in voga da non farsi scappare!

Stivali: i modelli più in voga per questo inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, gli stivali marroni sono la calzatura must have dell’inverno 2024 2025. Vediamo ora insieme quali sono i modelli più in voga:

Stivali di camoscio: gli stivali scamosciati sono stati per tanti anni protagonisti delle stagioni fredde. Dopo un paio di anni di appannamento, ecco che tornano a essere in voga, soprattutto nelle nuance più chiare del marrone.

Stivali cioccolato: in pelle o in simil pelle, gli stivali color cioccolato sono di forte tendenza questo inverno, perfetti per essere indossati in tante occasioni.

Stivali biker: per chi ha l'animo rock o vuole un look casual o street style, ecco che gli stivali biker sono quelli perfetti, caratterizzati da fibbie e cinghie.

Stivali texani: non possono mancare i camperos, ormai di tendenza da diversi anni e in grado di valorizzare al meglio le gambe.

Stivali: come indossarli questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di stivali più in voga per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione:

Denim: il denim è sempre di tendenza ed è perfetto praticamente in tutte le stagioni e, quindi, anche in inverno. Per un look casual perfetti un paio di stivali biker abbinati a un paio di jeans skinny e a un piumino crop. Una sciarpa e una puffer bag a completare il look.

Gonna: una minigonna è perfetta da abbinare a un paio di stivali texani, a un pullover maxi e a un cappotto over.

Blazer: per un look più elegante, ecco che un paio di stivali alti scamosciati sono perfetto da abbinare a un blazer, una camicia e a una gonna midi. Look perfetto anche per andare in ufficio.

Cappotto: un bel cappotto lungo con cintura è ottimo da abbinare a un paio di pantaloni dritti e a un paio di stivali color cioccolato con tacco, per un look super femminile e super cool.

Vestito: infine un abito a maniche lunghe può essere abbinato a un paio di stivali marroni al polpaccio con tacco e a una clutch.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con gli stivali marroni. E voi, quale preferite?