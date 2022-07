Sabato 9 luglio 2022 Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto come Blanco, si è esibito durante il Collisioni Festival di Alba (in provincia di Cuneo), stupendo tutti quando è sceso a baciare la fidanzata Martina Valdes, presente tra il pubblico.

Blanco ha aperto il Collisioni Festival 2022

Blanco, seppur zoppicante, sembra essersi ripreso dall’incidente che lo aveva costretto ad annullare alcuni impegni alla fine di giugno e ha dato il via al Collisioni Festival 2022 davanti a 15mila persone, affidando l’apertura del suo concerto a gIANMARIA.

Blanco è sceso tra il pubblico per baciare la fidanzata

Blanco si stava esibendo nel brano Amatoriale quando è sceso per qualche secondo dal palco. Dopo aver salutato da vicino i suoi fan, si è avvicinato a Martina Valdes per darle un bacio.

Il momento è stato immortalato dai presenti e pubblicato sui social. “Belli!”, ha urlato qualcuno.

L’ex fidanzata: “Sono felice che abbia trovato una persona con cui star bene”

Già poco dopo aver reso nota la sua storia con Martina Valdes, Blanco aveva deciso di portarla con sé sul palco per dedicarle il brano Afrodite. Lei, emozionata, si era seduta sullo scalino mentre il fidanzato cantava e le scoccava un bacio sulla fronte.

Il video era immediatamente diventato virale sui social e aveva attirato l’attenzione della ex di Blanco, Giulia Lisioli, che aveva commentato ironicamente la vicenda con un video su Tik Tok. Lisioli aveva poi dichiarato: “Lei non c’entra niente, non si è trattato di un attacco. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui star bene“.