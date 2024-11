I collant di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 sono quelli colorati. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarli al meglio.

Collant colorati: tutto sulla tendenza moda dell’autunno inverno 2024 2025

I collant sono uno dei capi più indossati da noi donne durante le stagioni fredde. Se solitamente sono quelli trasparenti, quelli beige e quelli neri a essere più indossati, ecco che per questo autunno inverno 2024 2025 le tendenze parlano chiaro: i collant must have sono quelli colorati. Tra i colori di tendenza troviamo inaspettatamente quelli accesi e vibranti, proprio per dare quel tocco di colore a queste stagioni fredde, dove solitamente sono il grigio, il nero e il marrone a dominare. Quindi, nessuna paura di osare, nessuna paura di sembrare fuori luogo. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i colori su cui puntare e poi qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione.

Collant colorati: le nuance di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, i collant di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 sono quelli colorati. Ma, quali sono i colori su cui puntare? Scopriamolo adesso insieme:

Collant azzurri : tra i colori di tendenza troviamo l’azzurro come ci ha recentemente mostrato l’attrice star di “Sex on The City” Sarah Jessica Parker. Un colore che mette subito di buon umore, perfetto da indossare in una giornata grigia.

tra i colori di tendenza troviamo l’azzurro come ci ha recentemente mostrato l’attrice star di “Sex on The City” Sarah Jessica Parker. Un colore che mette subito di buon umore, perfetto da indossare in una giornata grigia. Rosso: uno dei colori più intensi in assoluto e perfetto per queste stagioni e quindi non solo per il giorno di Natale o per Capodanno!

uno dei colori più intensi in assoluto e perfetto per queste stagioni e quindi non solo per il giorno di Natale o per Capodanno! Verde: altro colore di tendenza è il verde, perfetto se si vuole ottenere un look sobrio ma non troppo.

altro colore di tendenza è il verde, perfetto se si vuole ottenere un look sobrio ma non troppo. Bordeaux: infine abbiamo il bordeaux che, tra l’altro, è proprio il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025.

Collant colorati: come indossarli questo autunno inverno 2024 2025

Dopo aver visto quelli che sono i colori di tendenza, andiamo a vedere come indossare al meglio i collant colorati questo autunno inverno 2024 2025: