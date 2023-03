Su TikTok sta spopolando un trend make-up chiamato Cloud Skin, per tutte le amanti del finish opaco. Sul social network ci sono tantissimi tutorial per riuscire ad ottenere l’effetto desiderato.

Cloud Skin, trend make-up su TikTok: l’attenzione sul finish opaco



Negli ultimi anni ci sono stati tantissimi trend make-up e skincare legati al finish della pelle e del trucco, soprattutto per quanto riguarda la base viso. Sono state lanciate moltissime tendenze di successo. Molte ricorderanno la Dolphins Skin, la pelle traslucida e trasparente come quella dei delfini, oppure la Jello Skin, per una pelle luminosa e rimpolpata. Ora sembra esserci stata una sorta di inversione di tendenza, per la gioia di chi ha la pelle mista o grassa e preferisce il finish opaco. Da qualche settimana, su TikTok, stanno spopolando diversi tutorial per il Cloud Skin, un nuovo trend make-up che riporta alla moda il finish opaco, anche se con qualche accorgimento. Si tratta di un finish soft matte, vellutato e naturalmente luminoso. Il termine Cloud Skin in realtà non è una novità di TikTok ma è stato coniato da Dominic Skinner, senior di MUA DI MAC Cosmetics. La pelle effetto nuvola combina opacità e luminosità, donando al viso un effetto morbido e sfumato, che si ottiene con il giusto mix di prodotti e finish, da scegliere a seconda del tipo di pelle. Su TikTok potete trovare numerosi consigli e anche molti tutorial che possono aiutarvi a mettere in pratica il trend.

Cloud Skin: come riprodurre il trend make-up di TikTok



Come si realizza il trend make-up Cloud Skin? La skincare è di fondamentale importanza, in quando la pelle deve essere ben preparata e ben idratata per assecondare questa tendenza che va ad utilizzare prodotti in polvere. Dopo anni di dominio del finish luminoso e glassato, l’attenzione torna sul finish opaco. In realtà si tratta di un trend davvero molto semplice da realizzare e assolutamente ideale per tutte coloro che hanno la pelle mista o grassa, che sicuramente preferiranno questa tendenza a molte altre precedenti, come il trend Glow. I tutorial su TikTok possono spiegare passo per passo come realizzare questo Cloud Skin ed ottenere il risultato sperato, ma è importante sottolineare che non servono moltissimi prodotti, per cui non è una tendenza particolarmente costosa. La cosa più importante è idratare la pelle a dovere, perché una base ben idratata e preparata consente di accogliere meglio il make-up, senza andare incontro ad un effetto che non andrebbe bene per qualsiasi tipo di pelle. È importante applicare anche un buon primer opacizzante levigante. Di fondamentale importanza anche un fondotinta soft matte e l’applicazione della cipria traslucida, in modo da non seccare troppo la pelle. Il blush e il bronzer, inoltre, devono essere scelti rigorosamente in polvere. Tenendo conto di questi importanti dettagli si può procedere seguendo i tutorial su TikTok. È di fondamentale importanza scegliere dei prodotti che siano adatti alla propria pelle, ma questo è un consiglio che deve essere seguito in qualsiasi momento, indipendentemente dal trend in corso sui social network.