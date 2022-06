Claudia Galanti si è fatta strada nel mondo dello spettacolo conquistando il pubblico francese e italiano. Scopriamo il suo percorso e la sua storia, segnata anche da eventi difficili.

Chi è Claudia Galanti

Claudia Galanti, nata ad Asunción il 6 giugno 1981, è una modella paraguaiana.

Si avvicina a questo mondo quando ha solo 17 anni iniziando a partecipare a sfilate per tutto il Sud America, gli Stati Uniti e l’Europa, dove ottiene grande successo. Qui si inserisce anche come attrice prendendo parte alla serie tv “Lux” e alla pellicola “Catastrofe imminente”.

Con l’inizio degli anni 2000 si stabilisce in Italia dove lavora come inviata e valletta di “Stranamore”, programma di Rete 4. Nel frattempo prende parte anche al programma “Scorie” di Rai 2, nei panni di showgirl e co-conduttrice.

Galanti viene scelta anche per partecipare ai videoclip del rapper “Coolio” trovandosi a fianco di Belén Rodríguez.

I primi anni di Claudia Galanti

In seguito alle due esperienze televisive prende parte al reality show “L’isola dei famosi”. Il programma, nell’edizione del 2010 condotto da Simona Ventura, le permette di ottenere grande popolarità nella tv italiana. Si inserisce infatti successivamente in programmi televisivi come “Quelli che il calcio”.

Fa parlare di sè anche per diverse relazioni avute con uomini dello spettacolo intraprese prima di conoscere l’imprenditore francese, Arnaud Mimran.

Con lui infatti intraprende una storia importante da cui nel 2011 nasce Liam Elijah, seguito l’anno successivo da Tal Harlow.

Claudia Galanti e la terribile disgrazia

Dopo esssersi dedicata ai primi anni di vita dei suoi figli, Claudia, torna in tv come opinionista di “Lucignolo 2.0” e successivamente diventa giudice di “Fashion Style”. Nel 2014 mette al mondo Indila Carolina Sky che sarà vittima di una tragica morte nel sonno a soli 9 mesi. La modella in un’intervista ha confessato di aver pensato seriamente al suicidio dopo la perdita della figlia.

Al suo fianco nel frattempo non c’è più Arnaud, ma dopo essersi separati conosce l’imprenditore Tommaso Buti. Nel 2016 Galanti viene chiamata a partecipare nuovamente all’ “Isola dei famosi” accettando solo per soldi, come dichiara ai compagni in gara Marco Carta, Fiordalismo ed Enzo Salvi.