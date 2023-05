Marianna Morandi è un’attrice italiana nonché figlia del cantante e attore Gianni Morandi. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Marianna Morandi: chi è?

Marianna Morandi è nata a Roma il 14 febbraio del 1969, ha quindi 54 anni, ha gli occhi azzurri e i capelli biondo scuro. Non si conosce né l’altezza né il peso. Marianna è la figlia del cantante e attore Gianni Morandi e della sua prima moglie, Laura Efrikian. La sorella di Marianna, Serena, è morta poche ore dopo il parto, ha un fratello più piccolo, Marco e un fratellastro, Pietro, figlio di Gianni Morandi e della seconda moglie Anna Dan.

Debutta come cantante quando era ancora una bambina nel brano “Sei forte papà”, inciso dal padre nel 1976. Marianna si diploma poi all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, dopo di che inizia la sua carriera nel mondo teatrale, recitando in opere come “Don Giovanni”, di Molière, “L’avaro” sempre di Molière e “Risiko” di Francesco Apolloni.

Dal 2011, Marianna Morandi è testimonial AISM nella campagna “La gardenia dell’AISM“.

Marianna Morandi: la carriera

Oltre alla carriera teatrale, Marianna Morandi ha recitato anche in alcune pellicole. Nel 1998 entra nel cast della miniserie di Canale 5 “La forza dell’amore”, a fianco di suo padre Gianni e dell’attrice Elena Sofia Ricci, vestendo i panni di Antonella. Nel 1999 interpreta Giulia nella miniserie su Rai 1 “Le madri“, con Angelo Longoni alla regia. Nel 2005 veste i panni di Claudia nella serie Tv “Un anno a primavera”.

Nel 1995 appare in una strofa rap della canzone “Lavorerò” di Biagio Antonacci.

Marianna Morandi: la vita privata

Marianna Morandi è stata legata sentimentalmente al cantautore e musicista italiano Biagio Antonacci. I due sono stai insieme dal 1993 al 2002 e hanno avuto due figli, Paolo e Giovanni. Queste le parole di Biagio Antonacci rilasciate a Vanity Fair sulla fine della storia con Marianna:

“Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro. A me è successo e adesso i nostri figli sanno accogliere tutti senza differenza.

Al Corriere Antonacci ha recentemente dichiarato di avere dei sensi di colpa per

la separazione e per aver causato dolore ai figli. Questa la risposta di Marianna a “Oggi è un altro giorno“:

“Penso che i sensi di colpa ce li abbiamo un pò tutti, soprattutto difronte alle separazione e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa. E stato bravo.”

Marianna Morandi è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, per questo motivo non sappiamo se al momento abbia un compagno o meno. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla su suo profilo Instagram ufficiale che ha quasi 34,5mila follower.