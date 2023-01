Romano a 360°, Marco Rossetti è un grande attore italiano. Ha recitato in diverse fiction e in diversi film ed è apprezzato dal grande pubblico. Nella seconda stagione di Doc – Nelle tua mani entra a fare parte del cast nei panni del Dott.

Damiano Cesconi: scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Marco Rossetti: la vita e la carriera dell’attore

Nato a Roma sotto il segno della Vergine l’8 settembre 1985, Marco Rossetti ha attualmente 37 anni. Nel 2011 Rossetti si diploma presso il Centro sperimentale di cinematografia, ma la sua carriera ha inizio qualche anno prima, nel 2003, quando debutta come attore teatrale nell’opera Cronaca di un amore terrestre.

Ormai entrato a fare parte del mondo dello spettacolo e avendo capito che quella sarebbe stata la sua strada, Marco Rossetti comincia a recitare in diverse serie-tv italiane. Nel 2005, ad esempio, appare nella quinta stagione di Distretto di polizia, interpretando l’idraulico Carlo Rondelli.

Accanto alle prime esperienze televisive, però, Rossetti non abbandona il teatro, ma anzi lo coltiva anno dopo anno, trovandosi a recitare in numerose opere.

Qualche anno dopo recita sia in un paio di episodi della settima stagione di Distretto di polizia, sia in un episodio della terza stagione di R.I.S. – Delitti Imperfetti.

Il suo debutto al cinema avviene nel 2010, quando entra a fare parte del cast di Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Sono anche gli anni della televisione, quando ritorna a recitare in R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti e R.I.S. Roma 2 – Delitti Imperfetti. Il 2014 è l’anno di Le mani dentro la città e del film Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo. Un anno dopo, nel 2015, entra nel cast della fiction Squadra mobile, mentre nel 2016 è Catilina nell’opera di teatro omonimo.

Il 2018 è l’anno della fiction di Rai 2 Il cacciatore, mentre nel 2021 interpreta il noto calciatore Daniele De Rossi nella mini-serie televisiva Speravo de morì prima. Accanto al progetto seriale, Marco Rossetti aggiunge anche una parte nel film 7 donne e un mistero.

Sapevate che nel 2022 è entrato nel cast della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani? Ebbene sì, l’attore romano ha vestito i panni del Dott. Damiano Cesconi nella nota fiction di Rai 2. Nello stesso anno è Carlo in Odio il Natale, la mini-serie tv composta da sei episodi arrivata su Netflix il 7 dicembre 2022.

Nel 2023 entra nel cast di Blackout, il mistery-drama in quattro puntate ambientato in un lussuoso hotel in Trentino. La serie va in onda a partire dal 23 gennaio 2023 su Rai 1.

Vita privata di Marco Rossetti

Sulla vita privata dell’attore romano non si hanno particolari informazioni. Il suo profilo Instagram (@marco__rossetti) vanta 96.400 follower per un totale di 774 post pubblicati. A quanto pare Rossetti ha attualmente una relazione con Beatrice Arnera, anche lei di professione attrice (Il Commissario Montalbano, Solo per amore 2, Un passo dal cielo etc.). Tra i due scorrono ben 10 anni di differenza (lei è del 1995), ma l’amore, come spesso si ripete, non ha età.