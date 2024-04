Luca Dotti è il figlio dell’attrice Audrey Hepburn. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Luca Dotti: dove vive, moglie ed età del figlio di Audrey Hepburn

Luca Dotti è il figlio dell’attrice Audrey Hepburn, nato dal matrimonio di quest’ultima con lo psichiatra italiano Andrea Dotti. La Hepburn era già stata sposata con Mel Ferrer, da cui ha avuto un figlio, Sean. Luca Dotti è quindi il secondogenito dell’attrice di “Colazione da Tiffany“, è nato l’8 febbraio del 1970 a Losanna, in Svizzera e ha quindi 54 anni. I suoi genitori sono stati sposati per 13 anni, fino al divorzio avvenuto nel 1982. Luca ha intrapreso una carriera nel campo grafico, dedicandosi poi alla regia e alla fotografia. Il figlio della Hepburn ha studiato proprio fotografia a Parigi, diventando fotografo per diversi marchi internazionali. Lui e suo fratello, Sean, inoltre hanno sempre mantenuto vivo il ricordo della madre, con progetti, libri e iniziative benefiche dell’UNICEF. I due fratelli hanno creato inoltre la Audrey Hepburn Children’s Found, lo stesso anno della morte della madre, nel 1993, con l’obiettivo di continuare l’opera di Audrey a sostegno dei bambini africani. Nel 2015 Luca Dotti ha anche pubblicato un libro dal titolo “Audrey, mia madre”, raccontando di come l’attrice abbia sempre cercato di mantenere una vita familiare lontana dai riflettori. Per quanto invece riguarda la vita privata di Luca Dotti, il figlio di Audrey Hepburn è sposato con Domitilla Bertusi, graphic designer e illustratrice. La coppia ha avuto tre figli, la più piccola si chiama Alice e dovrebbero vivere nelle Marche, in provincia di Macerata. Se volete saperne di più su Luca Dotti lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 8mila follower.

Luca Dotti a “La volta Buona”

Il secondogenito della grande e indimenticabile attrice Audrey Hepburn, Luca Dotti, è stato ospite del programma televisivo “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista, Luca ha parlato anche della madre. Ecco che cosa ha detto: “lei non so se avrebbe amato particolarmente la parola icona, lei amava la vita e il contatto con la gente. In un parola era ‘normale’, passeggiava per Roma che era una città che amava molto e senza guardia del corpo. Il suo più grande regalo è stato forse quello di lasciare ‘Hollywood’ fuori dalla porta di casa.” Luca ha quindi confermato il grande amore che l’attrice nutriva per il nostro Paese, raccontando che aveva trovato una foto del 1937 di sua madre a Fregene, nel Lazio. Inoltre ha detto che a casa loro si parlava un mix tra italiano, romano e francese e che gli diceva sempre che l’inglese prima o poi l’avrebbe imparato. Infine ha anche parlato di quanto i suoi si sono separati, dicendo che sono stati comunque bravi a non fargli sentire le distanze.

