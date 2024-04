Cristina Bertone è la moglie del cantante Michele Maisano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Cristina Bertone, chi è la moglie di Michele Maisano?

Cristina Bertone è la moglie del cantante Michele Maisano, conosciuto con il nome d’arte di Michele. Cristina è nata il 22 giugno del 1944, sta quindi per compiere 80 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Non si hanno molte notizie circa la vita di Cristina Bertone, sappiamo solo che lei e il cantante si sono sposati nel 2005 e che sono tutt’ora una coppia molto salda. Nel corso di una intervista del 2022 a “Oggi è un altro giorno”, Cristina Bertone ha rivelato i motivi che l’hanno portata a innamorarsi di Michele Maisano: “lui è un uomo profondamente onesto, mi sono innamorata più di lui che dell’artista. Dell’artista non mi ero proprio innamorata. In passato ero innamorato di Mino Reitano.” In studio era presente anche il marito Michele, che tra l’altro ha ballato insieme alla moglie. Ecco cosa ha detto di Cristina: “mia moglie mi accompagna sempre. Siamo sposati da 17 anni, ma stiamo insieme da 27 anni.” La coppia è molto riservata, ma pare che comunque non abbiano avuto dei figli. Cristina Bertone non possiede un account su Instagram, ma se volete potete seguire Michele Masiano sul suo profilo ufficiale che a oggi ha 424 follower.

Cristina Bertone e Michele Maisano: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Cristina Bertone è la moglie del cantante Michele Maisano, conosciuto solo con il nome di Michele. Tra le sue canzoni più famose impossibile non citare “Se mi vuoi lasciare”, brano vincitore del Cantagiro nel 1963. La coppia si è sposata nel 2005 e , per l’occasione, Michele ha scritto proprio una canzone dedicata alla moglie, dal titolo “Perché ti amo”. Cristina Bertone e Michele Maisano hanno aperto un Bed & Breakfast nell’oasi verde di Carcere, un piccolo comune della provincia di Savona, in Liguria. Il B & B si chiama proprio “Se mi vuoi lasciare“. Tornando alla carriera musicale di Michele, tra le sue canzoni più note troviamo “Ridi”, Ti ringrazio perché”, “Dite a Laura che l’amo” e “Soli si muore”. Da sottolineare il fatto che Fabrizio De André, nell’album “La buona novella“, ha citato proprio Michele, che assieme a Corrado Castellari, ha avuto un’idea per la musica di “Il testamento di Tito”. Nel 1971 è uscito l’album “Vivendo cantando“, contenente canzoni scritte da autori quali Sergio Endrigo, Francesco Guccini, Bruno Lauzi, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci e Luigi Tengo. Dopo di che Michele ha dato il via alla sua prima orchestra spettacolo, esibendosi nei locali da ballo del nostro Paese. Ha collaborato con l’orchestra Dina Manfred e ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. Infine ha anche recitato, suo il ruolo del Ragionier Bruni nella quarta stagione di “Carabinieri“.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Renata Couling: età, figli e carriera della moglie di Mal

Pierluigi Iorio, chi è: tutto sul regista e attore italiano