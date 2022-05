Jeremie Makiese sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 rappresenterà il Belgio con il brano intitolato “Miss You”, come rivelato nel settembre 2021 dal broadcaster RTBF.

Chi è Jeremie Makiese

Jeremie Makiese è nato il 15 giugno del 2000 ad Anversa, nella parte settentrionale del Belgio, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Sin dalla tenera età ha nutrito una passione sconfinata per il canto, tanto che iniziò ancora da molto piccolo a cantare all’interno del coro della chiesa del paese dove tuttora risiede, ovvero Uccle. Parallelamente alla sua passione per il canto e la musica in generale, il giovane è diventato anche calciatore, caratteristica questa che ci ricorda l’italianissimo Blanco, il quale parteciperà allo stesso modo alla kermesse continentale in duetto con il cantante Mahmood, portando in gara il noto brano vincitore del festival sanremese “Brividi”.

Aveva solo 13 anni Jeremie Makiese quando cominciò a gareggiare come portiere nel BX Brussels, per poi passare successivamente nel Royal Wallonia Walhain e, infine, nel 2021, nella squadra Royal Excelsior Virton, firmando un contratto della durata di un anno. Infatti, il cantautore è ancora impegnato nella sua carriera agonistica. Era invece il 2020 quando partecipò alla nona edizione di “The Voice Belgique” su La Une, qualificandosi in finale con canzoni difficilissime come “Leave the Door Open” dei Silk Sonic o il brano “Jealous” di Labirinth, e venendo proclamato infine vincitore attraverso il televoto.

La vita privata di Jeremie Makiese

Per quanto concerne la vita privata dell’artista, Makiese è noto che ha studiato geologia fino al suo successo nel mondo della musica, mentre dal punto di vista della sua situazione sentimentale al momento non si ha alcuna informazione reale e precisa. Nonostante abbia anche un account Instagram da diverse migliaia di follower, infatti, il rappresentante del Belgio all’Eurovision Song Contest 2022 ha tenuto lontana l’attenzione mediatica dalla sua vita privata, senza rivelare mai se avesse una compagna.

L’artista Jeremie Makiese è bilingue e parla fluentemente sia il francese che l’olandese. Ha origini congolesi e una famiglia molto allargata, con tre fratelli e una sorella. Tra i suoi artisti preferiti annovera Michael Jackson, Gregory Porter, James Brown, Aretha Franklin e Otis Redding ma, soprattutto, il belga Stromae. Quest’ultimo, nel 2015, annunciò il ritiro dalle scene per dedicarsi alla moda e solo saltuariamente alla musica, ma solamente in studio. L’artista proveniva da due album e dal successo mondiale di “Racine carrée”, di cui faceva parte per esempio “Alors on dance”, canzone che gli diede la popolarità europea. Per la gioia di Jeremie Makiese, Stromae ha annunciato da poco il ritorno live nell’estate del 2022, mantenendo comunque un tono basso, senza fuochi di artificio di sorta. Del resto, è sempre stato il padrino della scena urban locale, e chissà mai che un giorno lo vedremo esibirsi proprio con Jeremie Makiese. Il brano “Miss You” di quest’ultimo (distribuzione Universal) è, come si può desumere dal titolo, in lingua inglese, ha un team autoriale importante, composto anche da Manon Romiti, Mike BGRZ e Silvio Lisbonne e parla molto teneramente d’amore.