Arianna Bergamaschi è un’artista italiana che non si può definire in una sola parola: è infatti una cantante, ma anche un’attrice di teatro e una conduttrice di tv. Nella sua carriera ha ottenuto tantissimi successi, tra cui enormi traguardi come cantare per per Hilary Clinton e conoscere Bono Vox! Ma vediamo meglio ciò che sappiamo su di lei.

Arianna Bergamaschi: carriera e biografia

Arianna Martina Bergamaschi è nata a Milano l’11 novembre 1975. Fin dall’infanzia e più o meno fino al compimento dei 12 anni, ha lavorato in diversi spot e campagne pubblicitarie. Sempre da giovane prende pare a Fantastico 2 e 3 e poi allo sceneggiato I Promessi Sposi della Rai.

L’anno della svolta per lei è il 1990, quando viene scelta come cantante per Disney Italia.

Così Arianna Bergamaschi è indissolubilmente legata alle colonne sonore di molti cartoni Disney famosissimi, come Ariel, La bella e la bestia e Bianca e Bernie. Sarà sempre la Disney ad affidarle la rubrica “Il filo di Arianna” sull’uscita settimanale di Topolino. La sua carriera è allora ormai in ascesa e la vediamo ospite di tanti programmi tv come Big!, Disney Club, Fantastico 1990 e 1991, Domenica in, Telethon, Piacere Raiuno, Superclassifica Show e altri ancora.

Nel 1991 non è più ospite, bensì presentatrice di Cinema Insieme, trasmissione della Rai. Sempre lo stesso anno conduce anche il programma Siamo Forti, questa volta radiofonico, per l’emittente Radio 105. Nel 1992 segue in qualità di inviata per la Rai l’inaugurazione a Parigi di Euro Disneyland, insieme a Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi.

Nella sua carriera ha partecipato anche al Festival di Sanremo con un suo inedito, nel 1999, arrivando quarta tra i big. Arianna Bergamaschi è sempre in fervente attività ed è ancora seguitissima, come vedremo a breve! Intanto, ricordiamo che nel 2022 Arianna Bergamaschi ha ripreso a far parlare molto di sé in seguito alla sua performance canora alla finale di Supercoppa Italiana tenutasi tra Inter e Juventus.

La cantante si è infatti esibita a cappella nell’Inno di Mameli, con un’interpretazione che ha suscitato molta ammirazione ma anche qualche critica specie sui social sull’interpretazione molto personale data all’inno.

Arianna Bergamaschi: marito, famiglia, figli, Instagram

Arianna Bergamaschi ha un profilo Instagram con il nome di ariannathesinger seguito da ben 64,1 mila followers! Tantissimi i suoi aggiornamenti con i fan che riguardano sia la vita lavorativa che quella privata e di tutti i giorni.

Capita infatti di vedere foto di Arianna Bergamaschi con la sua famiglia. Sappiamo che Arianna, dopo 7 anni di fidanzamento, si è sposata nel 2014 con il manager francese Olivier François. Sembra che i due siano davvero molto felici insieme e hanno coronato il loro amore con la nascita di un figlio nel 2016. Se è vero che Arianna posta spesso foto con amici o della sua vita quotidiana, evita di sovraesporre invece il figlio agli occhi dei media, pertanto di lui sappiamo molto poco. In merito al suo matrimonio, invece, sappiamo che si è tenuto in quel della romantica Venezia.