Una coppia sarà ripescata e potrà giocarsi il titolo con le sei qualificate nelle semifinali. Ci saranno due ballerini per una notte.

Potrebbero esserci dolci notizie per Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe diventata nonna. Le indiscrezioni.

Il cantante romano racconta via social com’è nato il suo pezzo

Classe 1950, Vondie Curtis Hall vanta una carriera da attore e da regista estremamente brillante. Nel 2022 arriva su Netflix con la serie-tv The Recruit

Zachary Quinto, 45 anni, è un noto attore e produttore cinematografico americano. Ha interpretato diversi ruoli importanti, tra cui Spok in Star Trek.

Elettra Lamborghini con body nude coperto di farfalle in 3D: il look per il progetto top secret piace ai fan.